Ворог накрив вогнем 15 населених пунктів Донеччини. На Бахмутському напрямку не вщухають артобстріли, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти завдали 29 ударів по Донеччині, поліція документує наслідки воєнної агресії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зазначається, що за добу обстрілів зазнали 15 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

"Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, Нью-Йорк, села Курдюмівка, Опитне, Сєверне, Ласточкине, Карлівка, Тоненьке, Бахмутське, Дружба. Окупаційні війська били з артилерії, РСЗВ "Град", "Ураган", мінометів", - йдеться у повідомленні.











Знищено та пошкоджено 5 житлових будинків і дитячий садок.

Артилерійські обстріли не вщухають на Бахмутському напрямку.

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Зокрема, у Курдюмівці та Північному від ворожих влучань загинули люди. Є травмовані в Бахмуті, Соледарі та Бахмутському. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.