Російські війська протягом минулої доби обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів та ствольної артилерії. ФОТО

Учора, 28 жовтня, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під вогнем опинилися сім громад.

Про це повідомляє Держана прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог наніс вогневе ураження із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Зноб-Новгородська та Есманьська громади Сумщини й Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади Чернігівщини", - йдеться в повідомленні

Новгород-Сіверську громаду ворог протягом дня обстрілював мінометами та зі ствольної артилерії з боку російських населених пунктів Случевськ та Погар. Усього зафіксовано понад два десятка вибухів.

У Гроднянській та Сновській громадах пролунало 7 вибухів мін калібру 120 мм та 7 вибухів артилерійських снарядів. Мінометами 120 мм калібру росіяни двічі гатили по території Семенівської громади – загалом 21 вибух.

Есманьська громада у чотирьох випадках перебувала під ворожим вогнем з мінометів та ствольної артилерії – понад три десятка вибухів пролунало на околицях прикордонних населених пунктів громади.

"Зноб-Новгородська громада обстріляна ворогом зі ствольної артилерії. Пообіді рашисти накрили територію Білопільської громади з 82-мм мінометів, загалом пролунало півтора десятка вибухів від розривів мін", - повідомили в ДПСУ.

Крім цього, загарбники обстріляли територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною, з мінометів, ймовірно 120-мм калібру. Нараховано з півдесятка вибухів. На щастя обійшлося без жертв.

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