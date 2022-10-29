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Новини Фото Війна
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Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 жовтня, на Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання з одним із лідерів ультрас київського "Динамо" морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Максим "Насім" Токарев був морським піхотинцем. До війни активно підтримував "біло-синіх", був одним із засновників фанатського колективу "Neighborhood". У нього залишилася наречена.

Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 01
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 02
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 03
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 04
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 05
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 06
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 07
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 08
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 09
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 10
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 11
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 12
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 13
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 14
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 15
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 16
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 17
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 18
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 19
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 20
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 21
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 22
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 23
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 24
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 25
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 26
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 27
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 28
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 29
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 30
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 31
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 32
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 33
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 34
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 35
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 36
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 37
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 38
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 39
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 40
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 41
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 42
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 43
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 44
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 45
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 46
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 47
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 48
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 49
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 50
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 51
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 52
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 53
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 54
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 55
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 56
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 57
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 58
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 59
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 60
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 61
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 62
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 63
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 64
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 65
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 66
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 67
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 68
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 69
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 70
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 71
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 72
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 73
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 74
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 75
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 76
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 77
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 78
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 79
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 80
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 81
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 82
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 83
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 84
Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності 85

Відео та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

пам’ять (1188) похорон (1289) втрати (4413) Богачук Олег (1457) ЗСУ (7579)


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Топ коментарі
+22
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!



(допоки ми їх пам"ятаємо)
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29.10.2022 13:22
+14
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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29.10.2022 13:37
+10
Защищая Отчизну погибает цвет нации. Земля им пухом и вечная память.!
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29.10.2022 13:49
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!



(допоки ми їх пам"ятаємо)
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29.10.2022 13:22 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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29.10.2022 13:37 Відповісти
Доки є небо синє, доки серця палають,доки пшеницю сіють-Герої не вмирають! (с)
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29.10.2022 13:47 Відповісти
Защищая Отчизну погибает цвет нации. Земля им пухом и вечная память.!
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29.10.2022 13:49 Відповісти
Вічна пам'ять і слава ГЕРОЮ...
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29.10.2022 13:50 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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29.10.2022 13:51 Відповісти
Шана 🇺🇦
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29.10.2022 13:53 Відповісти
Geroi ne vmirayut' ... bo nesut' teper vartu u nebi Ukraini .
Svitla Pam'yat' Voinu !
Smert' vorogam-moskalyam !
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29.10.2022 14:03 Відповісти
земля пухом...шана...
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29.10.2022 14:09 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким
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29.10.2022 14:09 Відповісти
Украіна сумує 😪😪😪
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29.10.2022 15:01 Відповісти
Цілий урядовий квартал поряд, а жоден з урядових не прийшов попрощатися з Героєм!!
Стефанчук-Зеленський, мабуть «схвильовані», але ще неглибоко….
Слава Захисникам України ‼️❤️🇺🇦😡⚔️✊✌️‼️❤️🇺🇦⚔️😠😡😠
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29.10.2022 15:17 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.10.2022 15:17 Відповісти
С.У.М.
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29.10.2022 15:23 Відповісти
поки ми їх пам"ятаємо, герої не вмирають, за всіх помстимося.Вічна пам'ять!
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29.10.2022 18:47 Відповісти
 
 