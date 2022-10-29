Прощання з морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну, відбулося на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 жовтня, на Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання з одним із лідерів ультрас київського "Динамо" морпіхом Максимом Токаревим, який загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Максим "Насім" Токарев був морським піхотинцем. До війни активно підтримував "біло-синіх", був одним із засновників фанатського колективу "Neighborhood". У нього залишилася наречена.











































































































































































Відео та ФОТО: Олег Богачук