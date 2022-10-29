Мали російські рублі та записи розмов з правоохоронними органами РФ і "ДНР": Прикордонники затримали двох чоловіків, які прямували до Києва. ФОТО

Прикордонники затримали двох чоловіків з повними компромату телефонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Затримані прямували до столиці, в їх мобільних телефонах містилися листування антиукраїнської спрямованості з особами, які проживають на тимчасово окупованій території.



Із собою мали російські рублі, записи розмов з правоохоронними органами рф та так званої днр, мобільні номери осіб, які тимчасово проживають на окупованих територіях та номери російських абонентів", - йдеться в повідомленні.

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