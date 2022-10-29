УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11909 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
10 931 18

Мали російські рублі та записи розмов з правоохоронними органами РФ і "ДНР": Прикордонники затримали двох чоловіків, які прямували до Києва. ФОТО

Прикордонники затримали двох чоловіків з повними компромату телефонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Затримані прямували до столиці, в їх мобільних телефонах містилися листування антиукраїнської спрямованості з особами, які проживають на тимчасово окупованій території.

Із собою мали російські рублі, записи розмов з правоохоронними органами рф та так званої днр, мобільні номери осіб, які тимчасово проживають на окупованих територіях та номери російських абонентів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора

Мали російські рублі та записи розмов з правоохоронними органами РФ і ДНР: Прикордонники затримали двох чоловіків, які прямували до Києва 01
Мали російські рублі та записи розмов з правоохоронними органами РФ і ДНР: Прикордонники затримали двох чоловіків, які прямували до Києва 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) колабораціонізм (1160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
а сколько понаехали без проверки
показати весь коментар
29.10.2022 15:14
+9
Добросить с пристрастием, вытрясти с них всю информацию и расстрелять по приговору полевого суда - они для рашки, как обменный фонд, абсолютно неинтересны.
показати весь коментар
29.10.2022 15:28
+8
дебилы *****...
показати весь коментар
29.10.2022 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дебилы *****...
показати весь коментар
29.10.2022 15:07 Відповісти
а сколько понаехали без проверки
показати весь коментар
29.10.2022 15:14 Відповісти
Кандидати на премію Дарвіна.
показати весь коментар
29.10.2022 15:16 Відповісти
Барани
показати весь коментар
29.10.2022 15:18 Відповісти
Добросить с пристрастием, вытрясти с них всю информацию и расстрелять по приговору полевого суда - они для рашки, как обменный фонд, абсолютно неинтересны.
показати весь коментар
29.10.2022 15:28 Відповісти
Тупий, та ще тупіший, або лишньохромосомні ідіоти в дії
показати весь коментар
29.10.2022 15:32 Відповісти
Взагалі то "таке" треба знищувати!!!
показати весь коментар
29.10.2022 15:34 Відповісти
Нужно увеличить число проверок документов в Киеве и по всей Украине прохожих и в первую очередь других национальностей.
показати весь коментар
29.10.2022 15:38 Відповісти
От, на жаль, якраз цього немає майже взагалі в Києві. Вкрай рідко документи перевіряють. І то тільки у молодих чоловіків. Мабуть ухилянти більше цікаві, ніж шпигуни і диверсанти. Може контроль через відеокамери ведеться? Про баб взагалі мовчу. А вони якраз не менш небезпечні за чоловіків в плані розвідувальних можливостей.
показати весь коментар
29.10.2022 16:10 Відповісти
как можно отличить понаехавших с "лНР", ДНР" ?
показати весь коментар
29.10.2022 16:28 Відповісти
сложный вопрос. Нужно создавать специальные службы, чтобы занимались отслеживания данных по людям, проверять их связи с русскими, проверять соц сети, нужно больше камер у запада просить и нужно у запада просить подключить в Украине такой же искусственный интеллект, как в США. То бишь камеры знают весь путь людей, вычисляют даже по мимике настроение, и т.д. Нужно увеличивать внутреннюю безопасность! Камеры смогут видить все и все будет в Big Date.
показати весь коментар
29.10.2022 16:46 Відповісти
До дубу та усі справи ...
показати весь коментар
29.10.2022 15:51 Відповісти
а парашюты отстегнуть не забыли?
показати весь коментар
29.10.2022 15:55 Відповісти
лыжи снять и валенки
показати весь коментар
29.10.2022 17:17 Відповісти
садомазохисты еще б кокошники одели и балалайки на спину..
показати весь коментар
29.10.2022 17:15 Відповісти
Шо за... Є в мене великі сумніви. Записи розмов, рублі... Маячня якась, дитячий садок. Ні, ну бувають дебіли серед агентів, але...
показати весь коментар
29.10.2022 19:16 Відповісти
Согласен, да и рубли у меня тоже были раньше, когда мой дед в оккупированной Горловке жил. А уж сепарский его настрой... . Это вообще жесть. Какая то дичь... .
показати весь коментар
29.10.2022 20:35 Відповісти
 
 