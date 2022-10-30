Вночі росіяни накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газогін. ФОТОрепортаж

Цієї ночі окупанти накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь та Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не дали спокою Нікопольщині і цієї ночі. Накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих.



У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.



Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах лунали сирени, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно.

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