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Вночі росіяни накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газогін. ФОТОрепортаж

Цієї ночі окупанти накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь та Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не дали спокою Нікопольщині і цієї ночі. Накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих.

У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.

Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах лунали сирени, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно.

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Вночі росіяни накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газогін 01
Вночі росіяни накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газогін 02
Вночі росіяни накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газогін 03
Вночі росіяни накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газогін 04

Автор: 

обстріл (28700) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3775)


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Горите в аду русские.
Мы работали, строили свои дома.
Экономили.
Пришла Россия и все уничтожила.
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30.10.2022 07:32 Відповісти
Кацапы приводят всё в соответствие со своей житухой. "Рюскемир",хуле🤷
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30.10.2022 07:57 Відповісти
Дивно,що той Нікополь ще існує.Це ж треба так пристрілялися((
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30.10.2022 07:44 Відповісти
Ніяк кацапи не заспокояться, кличуть наших, щоб ті їх біля Запорізької АЕС оточили і знищили.
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30.10.2022 08:47 Відповісти
 
 