Вночі росіяни накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газогін. ФОТОрепортаж
Цієї ночі окупанти накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь та Нікопольщину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни не дали спокою Нікопольщині і цієї ночі. Накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих.
У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.
Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах лунали сирени, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно.
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Экономили.
Пришла Россия и все уничтожила.