Зранку окупанти вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Поранено жінку, - ОВА. ФОТО

Зранку 30 жовтня окупанти знову вгатили по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під вогонь потрапила Марганецька громада.

"Попередньо, одна людина поранена. Це 73-річна жінка. Вона у лікарні. Пошкоджені будинки. Деталі обстрілу з’ясовуються", - зазначає Резніченко.

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