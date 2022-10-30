Зранку окупанти вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Поранено жінку, - ОВА. ФОТО
Зранку 30 жовтня окупанти знову вгатили по Нікопольському району Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під вогонь потрапила Марганецька громада.
"Попередньо, одна людина поранена. Це 73-річна жінка. Вона у лікарні. Пошкоджені будинки. Деталі обстрілу з’ясовуються", - зазначає Резніченко.
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