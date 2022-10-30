Тренажер для операторів ПЗРК, профінансований Фондом Порошенка, вже відправляють у війська. ФОТО

Тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів, виробництво якого профінансував Фонд Порошенка, відправляють у війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Як зазначається, після ретельної підготовки українські бійці з допомогою ПЗРК будуть збивати повітряні цілі на низьких висотах - літаки, гвинтокрили, а також іранські дрони-камікадзе, які тероризують українські міста.

Як повідомив Петро Порошенко, зараз також триває робота над іншими проектами для захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури.

"Ви знаєте, наскільки актуальна зараз система підвищення надійності протиповітряної оборони. Одним із ефективних засобів протиповітряної оборони є ПЗРК і рівень підготовки операторів, стрілків зенітних комплексів, які сьогодні воюють проти російських загарбників", - пояснює Порошенко.

"Для того, щоб підвищити якість підготовки, безумовно, потрібні тренажери", - зазначає Порошенко.

Він подякував виробникам тренажера - за його словами, вони зараз працюють в режимі 24/7.

"Коли ми запропонували виготовити тренажери, частину коштів - близько ⅔ сплачує наш благодійний фонд, і третину виробники взяли на себе для того, щоби спільно виготовити. Я дуже вдячний за таку віддану, професійну і патріотичну позицію", - сказав Порошенко.







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"Тренажер поїде у підрозділ наших бойових побратимів. Керує цим підрозділом боєць з позивним "Рембо". Вже до кінця наступного тижня наші військовослужбовці, спочатку інструктори, а потім і бійці з підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, добровольчих підрозділів будуть проходити кількатижневу підготовку", – пояснює Порошенко.

"Це - лише початок. У нас будуть й інші проєкти, в тому числі із застосуванням вантажівок на базі DAF Leyland, з використанням ЗУ-23-2 для підвищення безпеки об‘єктів критичної, енергетичної інфраструктури. Для того, щоби не давати Путіну, в тому числі і з використанням іранських дронів дестабілізувати енергетичну ситуацію в Україні. Ми не дозволимо цього зробити", - наголосив Порошенко.

"Ми допомагаємо Збройним Силам. Ми сподіваємось на Збройні Сили. Ми вдячні Збройним Силам України", - резюмує Порошенко.