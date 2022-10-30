УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11407 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 201 42

Тренажер для операторів ПЗРК, профінансований Фондом Порошенка, вже відправляють у війська. ФОТО

Тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів, виробництво якого профінансував Фонд Порошенка, відправляють у війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Як зазначається, після ретельної підготовки українські бійці з допомогою ПЗРК будуть збивати повітряні цілі на низьких висотах - літаки, гвинтокрили, а також іранські дрони-камікадзе, які тероризують українські міста.

Як повідомив Петро Порошенко, зараз також триває робота над іншими проектами для захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури.

"Ви знаєте, наскільки актуальна зараз система підвищення надійності протиповітряної оборони. Одним із ефективних засобів протиповітряної оборони є ПЗРК і рівень підготовки операторів, стрілків зенітних комплексів, які сьогодні воюють проти російських загарбників", - пояснює Порошенко.

"Для того, щоб підвищити якість підготовки, безумовно, потрібні тренажери", - зазначає Порошенко.

Він подякував виробникам тренажера - за його словами, вони зараз працюють в режимі 24/7.

"Коли ми запропонували виготовити тренажери, частину коштів - близько ⅔ сплачує наш благодійний фонд, і третину виробники взяли на себе для того, щоби спільно виготовити. Я дуже вдячний за таку віддану, професійну і патріотичну позицію", - сказав Порошенко.

Тренажер для операторів ПЗРК, профінансований Фондом Порошенка, вже відправляють у війська 01
Тренажер для операторів ПЗРК, профінансований Фондом Порошенка, вже відправляють у війська 02
Тренажер для операторів ПЗРК, профінансований Фондом Порошенка, вже відправляють у війська 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко з волонтерами купили обладнання для машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Тренажер поїде у підрозділ наших бойових побратимів. Керує цим підрозділом боєць з позивним "Рембо". Вже до кінця наступного тижня наші військовослужбовці, спочатку інструктори, а потім і бійці з підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, добровольчих підрозділів будуть проходити кількатижневу підготовку", – пояснює Порошенко.

"Це - лише початок. У нас будуть й інші проєкти, в тому числі із застосуванням вантажівок на базі DAF Leyland, з використанням ЗУ-23-2 для підвищення безпеки об‘єктів критичної, енергетичної інфраструктури. Для того, щоби не давати Путіну, в тому числі і з використанням іранських дронів дестабілізувати енергетичну ситуацію в Україні. Ми не дозволимо цього зробити", - наголосив Порошенко.

"Ми допомагаємо Збройним Силам. Ми сподіваємось на Збройні Сили. Ми вдячні Збройним Силам України", - резюмує Порошенко.

Автор: 

ППО (3223) Порошенко Петро (15181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
Коли вже Коломойський почне "піаритися" на армії. Все ніяк не дочекаємось...
показати весь коментар
30.10.2022 11:48
+33
Гетьман, якого зелена пліснява ніколи не переможе.
показати весь коментар
30.10.2022 11:47
+30
Супер!
показати весь коментар
30.10.2022 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер!
показати весь коментар
30.10.2022 11:45 Відповісти
🤖🦠🤢, гниды ЗЕДЕРЬМАЧНЫЕ, ВЕРНИТЕ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ , сп#зженную на миллионы Кирил Тимошенко п#дор , ОТДАЙ СП#зженный БРОНИРОВАННЫЙ ВНЕДОРОЖНИК ЗСУ‼️
показати весь коментар
30.10.2022 12:09 Відповісти
Коли вже Коломойський почне "піаритися" на армії. Все ніяк не дочекаємось...
показати весь коментар
30.10.2022 11:48 Відповісти
Піддувало своє закрий дєвачька зефуфельн
показати весь коментар
30.10.2022 11:49 Відповісти
Калян каклєта, ти полупокєр ранений
показати весь коментар
30.10.2022 13:12 Відповісти
Ну да, одни заносят, а другие у#зеленского выносят😂🤣😂
показати весь коментар
30.10.2022 13:15 Відповісти
Козлина, а чем тебя не устраивает помощь армии со стороны Порошенко и волонтеров? Хотя да, это ж не тырить "гуманитарное" авто, как это практикуется в офисе зеленского😂🤣😂
показати весь коментар
30.10.2022 12:28 Відповісти
Дякуємо!
А то на одній скумбрії якось тяжко навчатись
показати весь коментар
30.10.2022 11:46 Відповісти
Гетьман, якого зелена пліснява ніколи не переможе.
показати весь коментар
30.10.2022 11:47 Відповісти
Єта піар на крові. Краще відосік "запіліть".
показати весь коментар
30.10.2022 11:47 Відповісти
ввечері буде)) куди без них..

а ото вчора він був добряче вгашений
показати весь коментар
30.10.2022 11:51 Відповісти
Він завжди вгашений.
показати весь коментар
30.10.2022 15:26 Відповісти
пиАААр... пиАААр...
показати весь коментар
30.10.2022 11:53 Відповісти
от порох мародерит мародерить і ніяк не намародерить то авто для ЗСУ прижене то інше обладнання постачає а ось заступник дєрьмака тимошенко в наглу забрав для власного використання авто із американської гуманітарної допомоги
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
зе-шоблу потрібно гнати
показати весь коментар
30.10.2022 11:55 Відповісти
" А как вы хотели? Разбогател в миллион раз на войне и липецкой фабрике, теперь деньги есть, вот и парится. Юлька подтвердит"
А от найвеличніший ще книгу випустив " п'ятий місяць війни", з усіма своїми наркоманськими висловлюваннями" - дбає людина про Україну. І ніякого піару.
показати весь коментар
30.10.2022 15:32 Відповісти
До речі, а хтось знає де Юлька - це та яка Тимошенко. Останній раз про неї чула, що голосують в унісон з сн і опзж, в угоду владі красти ще більше.
показати весь коментар
30.10.2022 15:39 Відповісти
ми колись дочекаємося "отвєтного хода" від Кварталу??? в пику "ненависному" Пороху? Чого товстопикі орденоносці чекають??? Може скинулись на ескадрилью F-16 - тоді почекаємо
показати весь коментар
30.10.2022 12:02 Відповісти
вони зерновою угодою відбиваються))
показати весь коментар
30.10.2022 12:06 Відповісти
Добра справа. Правда заголовок можна було б і підкоригувати задля справедливості: ...виробництво якого НА 2/3 профінансував Фонд Порошенка...
Ініціативу виробників важливо також підкреслити.
показати весь коментар
30.10.2022 12:24 Відповісти
Дякуємо!
Це не квартальні жлоби, що нічім не допомогають, а гроші за свої лайновідосики з дерджави деруть.
показати весь коментар
30.10.2022 12:25 Відповісти
Порох - сила!
показати весь коментар
30.10.2022 12:33 Відповісти
Зе - могила!
показати весь коментар
30.10.2022 19:18 Відповісти
Шагни с крыши девятиэтажки.
показати весь коментар
30.10.2022 12:55 Відповісти
в Чухломе нет девятиэтажек. Там в центре только трёхэтажки есть.
показати весь коментар
30.10.2022 13:10 Відповісти
Дякую гетьману i усiм причетним.
показати весь коментар
30.10.2022 14:05 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 30.10.2022
Поперло гі@но подляковське…
показати весь коментар
30.10.2022 15:23 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 30.10.2022
показати весь коментар
30.10.2022 15:21 Відповісти
Дякую, пане Президенте!
показати весь коментар
30.10.2022 15:21 Відповісти
От клятий барига, заважє Бубочкє і єрмаку допомагати ЗСУ
Також ахметову, коломойше з пінчуком, фірташем і іншими упирями.
показати весь коментар
30.10.2022 15:34 Відповісти
А можливо заважає здати Україну.
показати весь коментар
30.10.2022 15:43 Відповісти
і не кажіть..
показати весь коментар
30.10.2022 19:19 Відповісти
 
 