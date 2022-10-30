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Новини Фото Війна
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Минулої доби морські піхотинці знищили десяток БМП та пів сотні окупантів, - ВМС

29 жовтня, військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Командування ВМС ЗСУ.

Як зазначається, у ході боїв морські піхотинці знищили 10 БМП, 1 БТР, 1 ББМ та понад 50 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 САУ, 1 вантажівку та 2 ББМ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби морські піхотинці знищили десяток БМП та пів сотні окупантів, - ВМС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морські піхотинці знищили 2 ворожі танки, 3 БМД та 3 сховища боєприпасів, - ВМС

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армія рф (17538) ВМС (1391) втрати (4413)


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30.10.2022 13:51 Відповісти
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30.10.2022 14:07 Відповісти
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30.10.2022 13:55 Відповісти
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30.10.2022 13:55 Відповісти
на початках так званої "могілізації рашки" вони навіть не уявляли, що їх чекає.рашисти раділи ,що їдуть на якусь рибалку,чи пікнік з братвою з бухлом,а не війна.От і получили-їх вивудили ЗСУ ,як рибу і піджарили на вогні.
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30.10.2022 14:03 Відповісти
За їхньою уявою, /в расейських містах і містечках/"хахли"-це такі пришелепкуваті дядьки з чубами і горілкою.От тільки згадайте.слова симоньян/саркастично з насмішкою/--В горячей войне мы Украину победим за два дня. Ну, что ее побеждать то, господи? Ну, Украина, ну!
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30.10.2022 14:10 Відповісти
Нашим воінам щира подяка і респект за те , що так героїчно захищають
нашу рідну Украіну 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.10.2022 13:57 Відповісти
А чёрный рынок трофейных касапских скальпов уже функционирует??
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30.10.2022 14:34 Відповісти
в ближайшие недели предвкушаю массовый заплыв на пэттаре на траверзе Алешек.
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30.10.2022 14:36 Відповісти
 
 