Минулої доби морські піхотинці знищили десяток БМП та пів сотні окупантів, - ВМС

29 жовтня, військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Командування ВМС ЗСУ.

Як зазначається, у ході боїв морські піхотинці знищили 10 БМП, 1 БТР, 1 ББМ та понад 50 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 САУ, 1 вантажівку та 2 ББМ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морські піхотинці знищили 2 ворожі танки, 3 БМД та 3 сховища боєприпасів, - ВМС