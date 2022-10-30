Минулої доби морські піхотинці знищили десяток БМП та пів сотні окупантів, - ВМС
29 жовтня, військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Командування ВМС ЗСУ.
Як зазначається, у ході боїв морські піхотинці знищили 10 БМП, 1 БТР, 1 ББМ та понад 50 окупантів.
"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 САУ, 1 вантажівку та 2 ББМ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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