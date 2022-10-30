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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстрілюють Нікопольський район із території Запорізької АЕС. ФОТОрепортаж

Ворог обстрілює Нікопольський район Дніпропетровщини з території Запорізької АЕС, розуміючи, що вогню у відповідь не буде.

Про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Чимало запитань бачу стосовно обстрілів Нікопольського району. Я вже пояснював неодноразово, поясню ще раз. Російські окупаційні війська – нелюди, які вдаються до підлих методів терору. Нікопольський район вони обстрілюють з території АЕС, що в окупованому Енергодарі, бо знають – вогню у відповідь по цьому об‘єкту не буде. Адже ЗСУ не наражатимуть на таку небезпеку мирних українців. Але немає жодних сумнівів у тому, що наші військові обов‘язково звільнять і Енергодар, і всі тимчасово окуповані населені пункти України. Терор припиниться", - розповів він.

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Війська РФ обстрілюють Нікопольський район із території Запорізької АЕС 01
Війська РФ обстрілюють Нікопольський район із території Запорізької АЕС 02
Війська РФ обстрілюють Нікопольський район із території Запорізької АЕС 03

Автор: 

обстріл (28546) Нікополь (1193) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1407)


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Цікаво чи можна з допомогою тепловізійних камер записати на відео моменти прильотів, скажімо на дрон, такі відео мали б великий резонанс серед наших союзників.
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30.10.2022 22:38 Відповісти
Тобто це не діло коли знищується велике місто, а світ звідти бачить тільки 10 фоток за місяць, згадайте який ефект мав приліт калібру в висотку у Києві, потрібно показувати що тут роблять кацапи, особливо це повинні бачити за кордоном.
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30.10.2022 22:44 Відповісти
а где магате и гамнести...
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30.10.2022 22:53 Відповісти
Сподіваюсь, наші військові щось планують по звільненню ЗАЕС.
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31.10.2022 07:29 Відповісти
 
 