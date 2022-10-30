Війська РФ обстрілюють Нікопольський район із території Запорізької АЕС. ФОТОрепортаж

Ворог обстрілює Нікопольський район Дніпропетровщини з території Запорізької АЕС, розуміючи, що вогню у відповідь не буде.

Про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Чимало запитань бачу стосовно обстрілів Нікопольського району. Я вже пояснював неодноразово, поясню ще раз. Російські окупаційні війська – нелюди, які вдаються до підлих методів терору. Нікопольський район вони обстрілюють з території АЕС, що в окупованому Енергодарі, бо знають – вогню у відповідь по цьому об‘єкту не буде. Адже ЗСУ не наражатимуть на таку небезпеку мирних українців. Але немає жодних сумнівів у тому, що наші військові обов‘язково звільнять і Енергодар, і всі тимчасово окуповані населені пункти України. Терор припиниться", - розповів він.

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