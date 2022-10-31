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Новини Фото Війна
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У російському Бєлгороді на звалище викинули цинкові труни, в яких доставляють убитих окупантів. ФОТО

Жителі російського Бєлгорода поскаржилися до поліції на ритуальників, які викидають на смітник цинкові труни.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у цих трунах доставляють загиблих в Україні російських солдатів.

"За словами місцевих жителів, одразу кілька трун, вже разом із іконами та пакетами було викинуто біля гаражів на вулиці Привільній. Люди, м'яко кажучи, були шоковані, коли принесли на смітник сміття, а побачили цинкові труни. Згодом з'ясувалося, що такий склад організувала місцева ритуальна компанія.

Справа в тому, що тіла загиблих військовослужбовців доставляються в цинкових трунах, а вже для похорону їхні родичі купують інші - дерев'яні. Ритуальники вирішили не морочитися з непотрібними цинковими трунами і тупо викинули їх у звичайний смітник. Там вони пролежали кілька днів", - йдеться в повідомленні.

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У російському Бєлгороді на звалище викинули цинкові труни, в яких доставляють убитих окупантів 01

Автор: 

сміття (477) росія (65244) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+20
кацапы могут в них капусту солить
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31.10.2022 11:05
+10
Викинули цвєтмєт? Не може бути...
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31.10.2022 10:51
+9
Нахіба ті труни, якщо кацапів хоронять в мішках, якщо їх собаки до того не з'їли.
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31.10.2022 10:53
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Викинули цвєтмєт? Не може бути...
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31.10.2022 10:51 Відповісти
Вони тільки звуться цинковими. Насправді це оцинкована сталь.
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31.10.2022 11:03 Відповісти
кацапы могут в них капусту солить
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31.10.2022 11:05 Відповісти
На балкон не влізає!
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31.10.2022 11:14 Відповісти
А якшо ряднушку покласти - то замість дивану...
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31.10.2022 11:15 Відповісти
трохи запаяти і корито готове
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31.10.2022 11:38 Відповісти
Або щі готувати на цілу дірьовню...
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31.10.2022 11:44 Відповісти
То не цинкові труни! Як що уважно подивитись.., то побачите жигулі!
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31.10.2022 11:24 Відповісти
Це скільки горілки можна було б купити? Марнотратники.
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31.10.2022 12:15 Відповісти
Далі буде...
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31.10.2022 10:52 Відповісти
З іконами...
Скрепненько.
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31.10.2022 10:53 Відповісти
Нахіба ті труни, якщо кацапів хоронять в мішках, якщо їх собаки до того не з'їли.
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31.10.2022 10:53 Відповісти
нормальні?!! їх же ще використовувати можна, і не по одному разу!
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31.10.2022 11:00 Відповісти
І пакети ще також непоґані.
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31.10.2022 11:06 Відповісти
Братські могили, засипані вапном, а не труни їм. Ху#ло підписав цей закон ще до вторгнення.
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31.10.2022 11:08 Відповісти
Тю, дурнi попы. Подмарафетили б и на оцинкованих ночвах приподнялись бы; в каазлабаде же - проблема со стиралками.
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31.10.2022 11:03 Відповісти
Свиносучки, плакали ваши 5 лимонов, за тушку! Даже и по 1 рупь и 85 копеек за 1 кг. как на "ссср"е, не заплатят! <(=
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31.10.2022 11:08 Відповісти
мелочь але приємо.. вибачтеЮ але новастара клава
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31.10.2022 12:25 Відповісти
А что они должны были с ними сделать?
Вернуть как возвратную тару?
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31.10.2022 12:39 Відповісти
Для бояри - 100%.
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31.10.2022 13:27 Відповісти
Эта версия унитаза уже не нужна. С Украины привезли цивилизованную модель.
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31.10.2022 14:42 Відповісти
щас на кладбище драка дидов за новые корыта для своих старух ))
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31.10.2022 15:20 Відповісти
 
 