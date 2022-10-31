У російському Бєлгороді на звалище викинули цинкові труни, в яких доставляють убитих окупантів. ФОТО

Жителі російського Бєлгорода поскаржилися до поліції на ритуальників, які викидають на смітник цинкові труни.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у цих трунах доставляють загиблих в Україні російських солдатів.

"За словами місцевих жителів, одразу кілька трун, вже разом із іконами та пакетами було викинуто біля гаражів на вулиці Привільній. Люди, м'яко кажучи, були шоковані, коли принесли на смітник сміття, а побачили цинкові труни. Згодом з'ясувалося, що такий склад організувала місцева ритуальна компанія.

Справа в тому, що тіла загиблих військовослужбовців доставляються в цинкових трунах, а вже для похорону їхні родичі купують інші - дерев'яні. Ритуальники вирішили не морочитися з непотрібними цинковими трунами і тупо викинули їх у звичайний смітник. Там вони пролежали кілька днів", - йдеться в повідомленні.

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