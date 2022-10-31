Декілька сотень обігрівачів роздали в окупованому Маріуполі, проте електроенергії в місті немає, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники роздали електричні обігрівачі, в місті немає світла.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Маріуполі на Східному роздали декілька сотень електричних обігрівачів. Через велику чергу люди отримали приладдя, яке не має для більшості жодної користі. Просто немає електрики. Досі.
Впереше без попередження не відбулась роздача хлібу в Кальміуському районі. Сотні людей під дощем чекали декілька годин. Даремно. Окупанти позбавили людей навіть ціє "подачки", - розповів він.
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дмитрий #513526
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