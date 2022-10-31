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Декілька сотень обігрівачів роздали в окупованому Маріуполі, проте електроенергії в місті немає, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники роздали електричні обігрівачі, в місті немає світла.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі на Східному роздали декілька сотень електричних обігрівачів. Через велику чергу люди отримали приладдя, яке не має для більшості жодної користі. Просто немає електрики. Досі.

Впереше без попередження не відбулась роздача хлібу в Кальміуському районі. Сотні людей під дощем чекали декілька годин. Даремно. Окупанти позбавили людей навіть ціє "подачки", - розповів він.

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Декілька сотень обігрівачів роздали в окупованому Маріуполі, проте електроенергії в місті немає, - Андрющенко 01
Декілька сотень обігрівачів роздали в окупованому Маріуполі, проте електроенергії в місті немає, - Андрющенко 02
Декілька сотень обігрівачів роздали в окупованому Маріуполі, проте електроенергії в місті немає, - Андрющенко 03

Автор: 

Маріуполь (3231) окупація (6702) Андрющенко Петро (694)


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Активничает в соцсетях советник мэра Мариуполя Андрющенко, а вот где сам мэр и горсовет этого замечательного города? Куда они пропали, деньги ведь осваивали исправно, да и жители их земляки?
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31.10.2022 11:02 Відповісти
Всі задоволені, спокійно стоять в чергах, їм подобається. Прийдуть наші, будуть під гусениці кидатись...
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31.10.2022 11:04 Відповісти
куражатся суки...
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31.10.2022 11:06 Відповісти
Пусть они еще и водонагреватели им подарят, особенно тем, кто в палатках живет)))))))
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31.10.2022 11:51 Відповісти
Каждому по кипятильнику
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31.10.2022 12:49 Відповісти
Скрєпнєнько
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31.10.2022 11:18 Відповісти
Боротися за волю не хочуть,то ждуни руського свiту просить шматок хлiба на колинах.
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31.10.2022 11:25 Відповісти
 
 