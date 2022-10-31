"Гарантував" уникнення санкцій РНБО за $500 тис.: СБУ затримала у Києві шахрая. ФОТОрепортаж
Затримано шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур "уникнення" економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис. доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначаєть, що чоловік "гарантував" використати свої "зв’язки" у правоохоронних органах для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин РФ.
"Шахрай запевняв, що начебто зможе "вирішити" ці питання з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки та РНБО. Для маскування злочинних дій він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене "службове посвідчення".
Втім, правоохоронці своєчасно викрили шахрая, задокументували його незаконні дії і затримали під час передачі йому 250 тис. дол. Встановлено, що затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві", - йдеться в повідомленні.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.
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