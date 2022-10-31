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"Гарантував" уникнення санкцій РНБО за $500 тис.: СБУ затримала у Києві шахрая. ФОТОрепортаж

Затримано шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур "уникнення" економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначаєть, що чоловік "гарантував" використати свої "зв’язки" у правоохоронних органах для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин РФ.

"Шахрай запевняв, що начебто зможе "вирішити" ці питання з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки та РНБО.  Для маскування злочинних дій він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене "службове посвідчення".

Втім, правоохоронці своєчасно викрили шахрая, задокументували його незаконні дії і затримали під час передачі йому 250 тис. дол. Встановлено, що затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві", - йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

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Гарантував уникнення санкцій РНБО за $500 тис.: СБУ затримала у Києві шахрая 01
Гарантував уникнення санкцій РНБО за $500 тис.: СБУ затримала у Києві шахрая 02
Гарантував уникнення санкцій РНБО за $500 тис.: СБУ затримала у Києві шахрая 03
Гарантував уникнення санкцій РНБО за $500 тис.: СБУ затримала у Києві шахрая 04

Автор: 

шахрайство (1084) санкції (11844) СБУ (12829) РНБО (2281)


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такой небритый бибизян? а гарантував новому "спасителю" человеков? не верю!
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31.10.2022 12:18 Відповісти
Тра було взяти підкрило СБУ, та брати донати на ЗСУ.
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31.10.2022 12:42 Відповісти
Не очередной брат Ермака?
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31.10.2022 12:46 Відповісти
я за 5000 міг гарантувати
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31.10.2022 13:04 Відповісти
Арахамія,це ти ?
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31.10.2022 13:18 Відповісти
щось мені підказує, що він дійсно міг "вирішити питання". підроблена чи ні "корочка" сбу - не суттєво.
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31.10.2022 13:37 Відповісти
Прибрали конкурента
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31.10.2022 14:10 Відповісти
 
 