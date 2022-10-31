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Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври. Виявлено тіла трьох осіб, - ДСНС. ФОТО

Розбір завалів на території Святогірської лаври завершено, рятувальники виявили тіла 3 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври. Виявлено тіла трьох осіб. Вчора рятувальниками 6 Державного пожежно-рятувального загону проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб.

Особовим складом Слов’янського гарнізону проведено розчищення та розбір 10 тон будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено", - додали в ДСНС.

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Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври. Виявлено тіла трьох осіб, - ДСНС 01
Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври. Виявлено тіла трьох осіб, - ДСНС 02

Автор: 

Лавра (294) Донецька область (8491) ДСНС (5112)


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Прости Господи, але саме в цій Лаврі переховувався стрєлков/гіркін
разом із спільниками
разом із зброєю

з неї та за подачею її попів в Україні почалася війна у 2014 році
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31.10.2022 12:43 Відповісти
мне отмщение и аз воздам
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31.10.2022 13:02 Відповісти
попам пофіг скільки їх собратій завалило, монах по церковній доктрині - це мрець при життю. Хоч скільки їхніх загине, все одно будуть рашку підтримувати і молитись за кгбіста кіріла
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31.10.2022 12:52 Відповісти
Царство Небесне...
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31.10.2022 12:54 Відповісти
 
 