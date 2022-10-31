Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври. Виявлено тіла трьох осіб, - ДСНС. ФОТО

Розбір завалів на території Святогірської лаври завершено, рятувальники виявили тіла 3 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври. Виявлено тіла трьох осіб. Вчора рятувальниками 6 Державного пожежно-рятувального загону проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб.

Особовим складом Слов’янського гарнізону проведено розчищення та розбір 10 тон будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено", - додали в ДСНС.

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