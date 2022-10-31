Семи громадянам України, які брали участь у штурмі "Азовсталі", повідомлено про підозру в держзраді, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора складено повідомлення про підозру семи громадянам України у державній зраді, а також участі у не передбачених законом збройних формуваннях та нападі на підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, шестеро громадян України на чолі з так званим "міністром внутрішніх справ ДНР" - колишнім заступником начальника управління - начальника відділу боротьби з торгівлею управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ МВС України в Донецькій області, в умовах воєнного стану перейшли на бік ворога. Вони брали участь у складі не передбачених законами України воєнізованих формувань. У травні 2022 року у складі "спецпідрозділу КАСКАД МВС ДНР" вони здійснювали штурм заводу "Азовсталь", який оборонявся військовослужбовцями Збройних Сил України, а також керували захопленням їх у полон.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

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