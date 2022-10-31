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Семи громадянам України, які брали участь у штурмі "Азовсталі", повідомлено про підозру в держзраді, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора складено повідомлення про підозру семи громадянам України у державній зраді, а також участі у не передбачених законом збройних формуваннях та нападі на підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, шестеро громадян України на чолі з так званим "міністром внутрішніх справ ДНР" - колишнім заступником начальника управління - начальника відділу боротьби з торгівлею управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ МВС України в Донецькій області, в умовах воєнного стану перейшли на бік ворога. Вони брали участь у складі не передбачених законами України воєнізованих формувань. У травні 2022 року у складі "спецпідрозділу КАСКАД МВС ДНР" вони здійснювали штурм заводу "Азовсталь", який оборонявся військовослужбовцями Збройних Сил України, а також керували захопленням їх у полон.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Семи громадянам України, які брали участь у штурмі Азовсталі, повідомлено про підозру в держзраді, - Офіс генпрокурора 01

Також читайте: Наказ про захоплення Маріуполя і штурм "Азовсталі" віддавав генерал РФ Мордвічев, - СБУ

Автор: 

армія рф (17419) державна зрада (1687) Азовсталь (443) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3252)


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Топ коментарі
+12
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31.10.2022 13:11
+12
Навіщо приховувати їх рожи? А пєніса душиліна тут взагалі по пікселям впізнати можна
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31.10.2022 13:11
+10
Тільки у нас триндять на увесь світ те що треба робити тихо.
Спочатку як Мосад прибіріть їх, а потім розказуйте які вони були падли.
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31.10.2022 13:19
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31.10.2022 13:11 Відповісти
І не тільки Азову. Щей Бердянська, Мелітополя, Херсона.
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31.10.2022 13:47 Відповісти
Навіщо приховувати їх рожи? А пєніса душиліна тут взагалі по пікселям впізнати можна
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31.10.2022 13:11 Відповісти
Європейська солідарність Волинь

Мосійчук, як справи?

https://twitter.com/i/status/1586244638880718849
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31.10.2022 13:13 Відповісти
А пенис душилин лифчик гляжу носит.
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31.10.2022 13:16 Відповісти
Тільки у нас триндять на увесь світ те що треба робити тихо.
Спочатку як Мосад прибіріть їх, а потім розказуйте які вони були падли.
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31.10.2022 13:19 Відповісти
И снова на манеже птенцы гнезда "ГУ МВД" Украины в Донецкой области, предатели, коррупционеры, а то и просто бандиты. Сколько там посадили и конфисковали имущество нажитое непосильным трудом у руководства этой сказочной конторы, в том числе и сбежавших в Киев?...
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31.10.2022 13:23 Відповісти
А вы думаете, "ГУ МВД" Украины в Одесской или Харьковской областях много лучше было? Если бы одесситы сами, а харьковчане при помощи винницкого спецназа не отстояли свои города - менты там переметнулись на сторону рф без колебаний.
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31.10.2022 13:51 Відповісти
В Харькове и Одессе, да и не только там, тоже хватает криминала в погонах и об этом миллион раз говорилось, но Донецк, Луганск и Крым переплюнули всех, ВОЮЯ с нами. Согласитесь налогоплатильщики, спонсируя годами эту Дичь, совершили большую ошибку и ответственности за подбор, обучение и руководство этими чудо-кадрами что-то пока не видно, а ведь некоторые кто должен сидеть, уже и подохнуть своей смертью успели, остальные успешно осваивают украденное
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31.10.2022 14:22 Відповісти
мусора-предатели. какой сюрприз
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31.10.2022 13:29 Відповісти
навіщо "рехтувати обличчя"? покажіть героїв у всій красі!
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31.10.2022 13:41 Відповісти
Що за дебільне формулювання - "повідомлено про підозру". Чи не вірніше було сказати: "Пред'явлене звинувачення у державній зраді".
Чи в офісі генерального прокурора все ще не впевнені в цьому - "не все так однозначно" для них.
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31.10.2022 14:15 Відповісти
непередбачених
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31.10.2022 16:01 Відповісти
 
 