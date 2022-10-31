Сили ППО збили щонайменше 10 російських ракет на Київщині, - Нєбитов. ФОТОрепортаж
На території Київщини виявляють уламки російських ракет, які збили сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Уламки збитих ракет окупантів поліцейські Київщини виявляють зараз в різних районах області. Силами ППО збито щонайменше 10 ворожих ракет.
Станом на зараз маємо 2 потерпілих та 2 пошкоджені приватні будівлі, а також об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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