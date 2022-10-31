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Новини Фото Війна
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Сили ППО збили щонайменше 10 російських ракет на Київщині, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

На території Київщини виявляють уламки російських ракет, які збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Уламки збитих ракет окупантів поліцейські Київщини виявляють зараз в різних районах області. Силами ППО збито щонайменше 10 ворожих ракет.

Станом на зараз маємо 2 потерпілих та 2 пошкоджені приватні будівлі, а також об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Пошкоджено енергооб’єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони Київщини

Сили ППО збили щонайменше 10 російських ракет на Київщині, - Нєбитов 01
Сили ППО збили щонайменше 10 російських ракет на Київщині, - Нєбитов 02
Сили ППО збили щонайменше 10 російських ракет на Київщині, - Нєбитов 03

Автор: 

Київська область (4031) обстріл (28546) ППО (3198) Нєбитов Андрій (190)


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Топ коментарі
+4
Всього один Нєбитов і більше 10 битих ракєт, гарний результат.
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31.10.2022 13:16
+4
********* решили отомстить за убитые корыта чф рф. Чёрное море зона ответственности НАТО, Турции в основном. Посмотрим за "зерновым коридором".
Если честно, то операция "рашагудбай" в Черном море у НАТО займет 3-4 часа.
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31.10.2022 13:23
+3
В часи римської імперії націй не було, були племена. І чисельність населення була інша. В ******** умовах здобути повну перемогу у війні саме з народом неможливо. Всі хто пробував - програли
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31.10.2022 13:57
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Всього один Нєбитов і більше 10 битих ракєт, гарний результат.
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31.10.2022 13:16 Відповісти
На Франківщині є село Небилів. За переказом, назвали так тому, що хто з чужих хлопців не пішов туди на танці, то кожен кричав: "Не бийте!" От прізвище генерала, мабуть, того ж походження.
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31.10.2022 13:31 Відповісти
Прийде час і наші ЗСУ будуть збивати і до 90% всіх прильотів . Впевнений,що 100% збивати все що летить --неможливо ( правда потрібно старатись) Фашисти поставили задачу--знищити Україну,але цього не буде Неможливо перемогти країну,яка захищає свій дім.
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31.10.2022 13:19 Відповісти
Звідки така інформація, що неможливо перемогти тих, хто захищає свій дім? Знаєш, скільки народів було знищено римською імперією? Так, вона потім сама зникла. Але від того тим народам не легше.
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31.10.2022 13:36 Відповісти
В часи римської імперії націй не було, були племена. І чисельність населення була інша. В ******** умовах здобути повну перемогу у війні саме з народом неможливо. Всі хто пробував - програли
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31.10.2022 13:57 Відповісти
А де я сказав про нації?
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31.10.2022 14:04 Відповісти
********* решили отомстить за убитые корыта чф рф. Чёрное море зона ответственности НАТО, Турции в основном. Посмотрим за "зерновым коридором".
Если честно, то операция "рашагудбай" в Черном море у НАТО займет 3-4 часа.
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31.10.2022 13:23 Відповісти
Им программировать ракеты нужно куда больше времени. Никаких NFC там и не пахло. У них уже давно режим "огонь по готовности" задействован, раньше стреляли по немногу, теперь хватило мозгов стрелять залпами. В любом случае по нам прилетит все до единой, до самое последней ракеты. И все новые ракеты из старых и еще живых запчастей тоже в нас прилетят и никогда это не изменить, если их не уничтожить на России или не сбить пво или с летака.
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31.10.2022 13:28 Відповісти
Не нагнетай обстановку. Про таких как ты говорят - полезный идиот! Троль - бот или параноик
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31.10.2022 13:43 Відповісти
NFC? Привет платеж за пролет? Уточните мысль.
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31.10.2022 14:09 Відповісти


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Реєстрація:27.10.2022 - ...в вас прилетят? Бедная Польша...
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31.10.2022 14:42 Відповісти
ну сегодня же все не прилетело -что ты лепишь кацапский бред
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31.10.2022 15:06 Відповісти
я так розумію, що зерно з українських портів вивозять судна під різними не-українськими прапорами. і якщо з боку парашки піде якась ******, то це буде розцінено як піратство або навіть напад на іншу країну, територія якої, якщо я правильно пам'ятаю, і є все це судно. так що я навіть не знаю, що ввх вибере в даному випадку. мабуть, зомбоящик розкаже, що все українське зерно заражене бойовими хробаками, тому хай пливе, покупці його самі викинуть, з судовими позовами до виробника на мільярди сікстільярдів.
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31.10.2022 13:29 Відповісти
туркам насрать что какая то там рашка вышла из зернового соглашения
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31.10.2022 15:07 Відповісти
 
 