УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8361 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
10 577 18

Родина з дитиною загинула внаслідок вибуху фрагмента ракети у Харківській області. ФОТОрепортаж

У селі Федорівка Лозівської громади на Харківщині внаслідок вибуху фрагмента ракети загинула родина з дитиною. Подія сталася 29 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Подія сталася 29 жовтня.В результаті загинули 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та 4-річна донька. Попередньо встановлено, що чоловік знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300. Приніс його на подвір’я за місцем мешкання, де він здетонував. Відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

За інформацією радниці голови Лозівської міської тергромади Анни Скрипник, чоловік знайшов в полі залишки ракети С-300 та приніс їх на подвір'я. Начебто, хотів розібрати та продати знахідку.

"Вибух був настільки потужний, що рештки знаходили за 150 метрів від епіцентру. Батька та доньку вважають умовно загиблими. Це має підтвердити експертиза. Опізнати вдалося лише тіло жінки. Вона носила під серцем ще одну дитину", - зазначила Скрипник. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вранці окупанти завдали 5 ракетних ударів по Харківщині, постраждалих немає, - ОВА

Родина з дитиною загинула внаслідок вибуху фрагмента ракети у Харківській області 01
Родина з дитиною загинула внаслідок вибуху фрагмента ракети у Харківській області 02
Родина з дитиною загинула внаслідок вибуху фрагмента ракети у Харківській області 03
Родина з дитиною загинула внаслідок вибуху фрагмента ракети у Харківській області 04
Родина з дитиною загинула внаслідок вибуху фрагмента ракети у Харківській області 05
Родина з дитиною загинула внаслідок вибуху фрагмента ракети у Харківській області 06
Родина з дитиною загинула внаслідок вибуху фрагмента ракети у Харківській області 07

Автор: 

крилаті ракети (1073) смерть (6752) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Нема слів. Довбойоб. Як і ті, що відправили цю ракету...
показати весь коментар
31.10.2022 17:55
+11
нащо ж чоловіче ти сам припер смерть в свій двір в свою родину???

показати весь коментар
31.10.2022 17:57
+5
Премія дарвіна, хоча істи таки не було що цій сім'ї, якось зразу видно
показати весь коментар
31.10.2022 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нема слів. Довбойоб. Як і ті, що відправили цю ракету...
показати весь коментар
31.10.2022 17:55 Відповісти
нащо ж чоловіче ти сам припер смерть в свій двір в свою родину???

показати весь коментар
31.10.2022 17:57 Відповісти
Боже просто дебил, жаль детей
показати весь коментар
31.10.2022 17:57 Відповісти
Странное что то
Воронка как от всей БЧ
Как он ее принес?
показати весь коментар
31.10.2022 17:58 Відповісти
нет конечно - эта воронка меньше чем от всей ракеты
показати весь коментар
31.10.2022 21:03 Відповісти
Это С-300 а не Калибр

Не такая мощная

Но все равно килограмм 150 БЧ весит
показати весь коментар
31.10.2022 21:22 Відповісти
Премія дарвіна, хоча істи таки не було що цій сім'ї, якось зразу видно
показати весь коментар
31.10.2022 18:01 Відповісти
Вибачайте, але це - премія Дарвіна.
показати весь коментар
31.10.2022 18:02 Відповісти
людям жрать нечего,вот и тянут цветмет всякий, в надежде денег заработать.
если тел нет,то возможно живы-просто удрали и прячутся ,что-бы в тюрьму не сесть
показати весь коментар
31.10.2022 18:24 Відповісти
То краще підірватися від здетонувавшого боєзаряду? Тягнути "цвєтмєт" у двір, до родини з дитиною, з району обстрілу - це повне довбойобство.
показати весь коментар
31.10.2022 18:35 Відповісти
Тупоголовий вчинок, сім'ю шкода
показати весь коментар
31.10.2022 18:07 Відповісти
естествоиспытатель...
тобто сорокасемилетний специалист по естественным наукам...
дитину шкода.
показати весь коментар
31.10.2022 18:17 Відповісти
Якшо бог хоче наказати людину - відбирає в неї розум
показати весь коментар
31.10.2022 18:29 Відповісти
Дивлячись на хату - босота, голота, ідіота !...
показати весь коментар
31.10.2022 18:33 Відповісти
Одного не пойму, как он дожил до 47 лет?
показати весь коментар
31.10.2022 20:31 Відповісти
людоньки не нам його судити,краще зрозумійте до чого приводить война.
показати весь коментар
31.10.2022 21:00 Відповісти
 
 