Родина з дитиною загинула внаслідок вибуху фрагмента ракети у Харківській області. ФОТОрепортаж

У селі Федорівка Лозівської громади на Харківщині внаслідок вибуху фрагмента ракети загинула родина з дитиною. Подія сталася 29 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Подія сталася 29 жовтня.В результаті загинули 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та 4-річна донька. Попередньо встановлено, що чоловік знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300. Приніс його на подвір’я за місцем мешкання, де він здетонував. Відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

За інформацією радниці голови Лозівської міської тергромади Анни Скрипник, чоловік знайшов в полі залишки ракети С-300 та приніс їх на подвір'я. Начебто, хотів розібрати та продати знахідку.

"Вибух був настільки потужний, що рештки знаходили за 150 метрів від епіцентру. Батька та доньку вважають умовно загиблими. Це має підтвердити експертиза. Опізнати вдалося лише тіло жінки. Вона носила під серцем ще одну дитину", - зазначила Скрипник.

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