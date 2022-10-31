В Ізюмі ексгумовано тіла 3 місцевих жителів, убитих окупантами у власному автомобілі, – Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці ексгумували останки трьох чоловіків, убитих у м. Ізюмі Харківської області російськими окупантами у березні поточного року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

"Слідчі зафіксували ще один злочин окупантів. Колона військових РФ 7 березня зайшла в Ізюм. Окупанти розстріляли авто з цивільними, яке їхало їм назустріч. Троє чоловіків - батько з сином та їх знайомий загинули", - йдеться у повідомленні.

Молодшому загиблому в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого виповнилося 20 років. Його батьку – 46, їхньому знайомому – 56. Після обстрілу автомобіль Ford Transit згорів. Останки загиблих поховали на місцевому кладовищі близькі друзі. За повідомленнями місцевих жителів, розстріляний автомобіль декілька днів стояв на вулиці, а потім окупанти відтягли його танком і скинули з мосту.





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Правоохоронці працювали на місці розстрілу автомобіля, на березі річки, куди впав автомобіль, а також на місці поховання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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