Окупанти всю ніч били із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло 40 російських снарядів. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти били із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину…



Били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій.



Попередньо, людей не зачепило.



У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.



У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу.



Понад 40 000 сімей лишилися без води, понад 10 000 - без світла.



Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернется в оселі", - йдеться в повідолмленні.

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