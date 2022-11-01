Затримано ворожого агента, який зливав дані про транспортну інфраструктуру на Одещині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

На Одещині затримано ворожого агента, який зливав дані про транспортну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, колишній співробітник одного з районних відділів міліції в Одесі з квітня 2022 року співпрацював з представниками спецслужб РФ. Він збирав і передавав дані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах Одеси і Чорноморська та залізничного сполучення.

"Також на виконання завдань російських кураторів, інформатор придбав три відеокамери - так звані "фотопастки", які встановив уздовж залізничних колій поблизу Одеси для фіксування вантажних потягів. Дані, які фіксували вказані камери, отримував через мобільний застосунок і передав доступ спецслужбам РФ. На закупку та встановлення "фотопасток" агент отримав 50 тис гривень.

За даними Офісу генпрокурора, чоловіка затримали під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій. Під час затримання вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 11 тротилових шашок вагою майже 3 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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