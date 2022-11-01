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Затримано ворожого агента, який зливав дані про транспортну інфраструктуру на Одещині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

На Одещині затримано ворожого агента, який зливав дані про транспортну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, колишній співробітник одного з районних відділів міліції в Одесі з квітня 2022 року співпрацював з представниками спецслужб РФ. Він збирав і передавав дані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах Одеси і Чорноморська та залізничного сполучення.

"Також на виконання завдань російських кураторів, інформатор придбав три відеокамери - так звані "фотопастки", які встановив уздовж залізничних колій поблизу Одеси для фіксування вантажних потягів. Дані, які фіксували вказані камери, отримував через мобільний застосунок і передав доступ спецслужбам РФ. На закупку та встановлення "фотопасток" агент отримав 50 тис гривень.

За даними Офісу генпрокурора, чоловіка затримали під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій. Під час затримання вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 11 тротилових шашок вагою майже 3 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Затримано ворожого агента, який зливав дані про транспортну інфраструктуру на Одещині, - Офіс генпрокурора 01

Автор: 

Одеська область (3220) шпигунство (994) Офіс Генпрокурора (3252)


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Топ коментарі
+5
Запобіжний захід: після опитування і перевірки дати 1 метр міцного мотузка і не заважати вчиненню прикрого самогубства
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01.11.2022 10:24
+2
І знов поліцай зрадник! З тим треба щось робити, ну хоч карну справу на Авакова, на працівників кадрових служб завести по статті за недбале ставлення до службових обов'язків, яке привело до тяжких наслідків (провал реформи МВС).
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01.11.2022 11:28
+2
Ещё ни одну гниду не прибили при попытке к бегству , а Сашка Белого настоящего патриота убили ,
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01.11.2022 12:43
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Запобіжний захід: після опитування і перевірки дати 1 метр міцного мотузка і не заважати вчиненню прикрого самогубства
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01.11.2022 10:24 Відповісти
Ещё ни одну гниду не прибили при попытке к бегству , а Сашка Белого настоящего патриота убили ,
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01.11.2022 12:43 Відповісти
Пойдёт на обмен...
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01.11.2022 10:28 Відповісти
Повесить все три кило взрывчатки на него и бросить в море................пускай свинособачий ***** плавает!от падло легавое...................................
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01.11.2022 10:47 Відповісти
Збрати вибухівку та міну до купки, посадити його на це все голим задом і натиснути на кнопочку
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01.11.2022 11:06 Відповісти
Мент есть мент. Ему бабло главное.
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01.11.2022 11:24 Відповісти
І знов поліцай зрадник! З тим треба щось робити, ну хоч карну справу на Авакова, на працівників кадрових служб завести по статті за недбале ставлення до службових обов'язків, яке привело до тяжких наслідків (провал реформи МВС).
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01.11.2022 11:28 Відповісти
Розстріл за порушення присяги!!!
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01.11.2022 11:33 Відповісти
Memento mori!!! (c)
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01.11.2022 11:43 Відповісти
Паяльник в жопу козлу.
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01.11.2022 13:31 Відповісти
 
 