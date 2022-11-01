У Москві обладнують сховища та укриття, деякі з них - протирадіаційні. ФОТОрепортаж

У різних районах столиці РФ Москві триває активна підготовка укриттів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що активна підготовка укриттів триває в різних районах столиці. Наприклад, у Хамовниках уже підготували 30 подібних приміщень - там прибрали, занесли туди лавки, закупили ліхтарі та аптечки. Одне сховище особливе - протирадіаційне. Воно призначене для укриття населення від впливу випромінювання. Деякі приміщення зі списку укриттів підготувати виявилося неможливо – там треба проводити капітальний ремонт.

За даними джерел, в одному з округів столиці готують майже 900 сховищ. Там обладнують спальні місця, завозять біотуалети, лавки, запас питної води та ліків. Цією роботою займаються міські служби, до того ж в активному темпі - за словами керівництва, такі сховища треба організувати "до вчора".

Крім того, сховища готують і в дитячих будинках (Центрах сприяння сімейному вихованню). У підвалах проводять світло та воду, закуповують продукти і дрова - останні потрібні для польових кухонь, які у разі якої-небудь НП будуть встановлені у дворах.

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