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У Москві обладнують сховища та укриття, деякі з них - протирадіаційні. ФОТОрепортаж

У різних районах столиці РФ Москві триває активна підготовка укриттів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що активна підготовка укриттів триває в різних районах столиці. Наприклад, у Хамовниках уже підготували 30 подібних приміщень - там прибрали, занесли туди лавки, закупили ліхтарі та аптечки. Одне сховище особливе - протирадіаційне. Воно призначене для укриття населення від впливу випромінювання. Деякі приміщення зі списку укриттів підготувати виявилося неможливо – там треба проводити капітальний ремонт.

За даними джерел, в одному з округів столиці готують майже 900 сховищ. Там обладнують спальні місця, завозять біотуалети, лавки, запас питної води та ліків. Цією роботою займаються міські служби, до того ж в активному темпі - за словами керівництва, такі сховища треба організувати "до вчора".

Крім того, сховища готують і в дитячих будинках (Центрах сприяння сімейному вихованню). У підвалах проводять світло та воду, закуповують продукти і дрова - останні потрібні для польових кухонь, які у разі якої-небудь НП будуть встановлені у дворах.

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У Москві обладнують сховища та укриття, деякі з них - протирадіаційні 01
У Москві обладнують сховища та укриття, деякі з них - протирадіаційні 02
У Москві обладнують сховища та укриття, деякі з них - протирадіаційні 03
У Москві обладнують сховища та укриття, деякі з них - протирадіаційні 04
У Москві обладнують сховища та укриття, деякі з них - протирадіаційні 05
У Москві обладнують сховища та укриття, деякі з них - протирадіаційні 06

Автор: 

москва (1247) сховище (190) укриття (296)


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Ботоксный ублюдок хочет сдохнуть в большой компании? Чтобы скучно не было? Или просто деньги опять "пилят".
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01.11.2022 10:40 Відповісти
Вам бы, крысам, посидеть в подвалах месяцок-другой. Как наши женщины, дети, старики. А после этого ещё чтоб ваших детей насильно вывозили в какую-то северную Корею,а вас насиловали и издевались всеми доступными методами
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01.11.2022 10:41 Відповісти
лихо у ***** удалась "маленькая трёхдневная, победоносная не война" )))
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01.11.2022 10:44 Відповісти
Могилизацианты путлера передрались между собой в одном из зданий,где их временно поселили...на видео видно что месили друг друга Нехило...многих оттаскивали без сознания или дохляков...,видос вбросил блогер Гулагу-нет, в Ютьюб...
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01.11.2022 10:52 Відповісти
Пуйло ж збирався зі своїми рабами одразу в рай, чи йому захотілося у гру Метро пограти тільки не на комп'ютері, бо він ним не вміє користуватися, а дивитися з супутника, як росіяни виповзають з нір на зруйновану поверхню мошкви?
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01.11.2022 10:57 Відповісти
РосПил
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01.11.2022 12:01 Відповісти
советские раскладушки особенно доставили. неужели плешь ⓒ не понимает, что столкнулась с более высокоразвитой цивилизацией (хоть малочисленной, чем орколенд)
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01.11.2022 12:14 Відповісти
А шо завозили в бомбоубежища Харькова например ,, ?? Аж ничего. К тому же часть бомбоубежищ была продана под бизнес. За что Терехов получил награду от зеленского.
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01.11.2022 13:23 Відповісти
Все идет по плану)
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02.11.2022 03:57 Відповісти
 
 