Шпиталь окупантів виявили на Харківщині: там знайшли листи від дітей і георгіївські стрічки. ФОТОрепортаж

Шпиталь облаштували на комбінаті хлібопродуктів у смт Чкаловське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області

Як зазначається, під час огляду деокупованої території селища міського типу Чкаловське на комбінаті хлібопродуктів правоохоронці виявили пункт з медичної допомоги росіян та місце, де мешкали російські військовослужбовці.

На території підприємства ворожі війська залишили руїни та купу сміття, серед якого шприці російського виробництва, медикаменти, георгіївські стрічки та форма військових Російської Федерації.

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Також правоохоронці виявили кілька листів від дітей окупантам, які воюють в Україні. Усі вони від дітей із Санкт-Петербурга з однаковим текстом. Листи мають різний підпис та почерк, єдина відмінність – імена авторів. Можна припустити, що текст дітям надиктували у навчальному закладі.

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