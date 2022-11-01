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Шпиталь окупантів виявили на Харківщині: там знайшли листи від дітей і георгіївські стрічки. ФОТОрепортаж

окупанти

Шпиталь облаштували на комбінаті хлібопродуктів у смт Чкаловське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області

Як зазначається, під час огляду деокупованої території селища міського типу Чкаловське на комбінаті хлібопродуктів правоохоронці виявили пункт з медичної допомоги росіян та місце, де мешкали російські військовослужбовці.

На території підприємства ворожі війська залишили руїни та купу сміття, серед якого шприці російського виробництва, медикаменти, георгіївські стрічки та форма військових Російської Федерації.

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Також правоохоронці виявили кілька листів від дітей окупантам, які воюють в Україні. Усі вони від дітей із Санкт-Петербурга з однаковим текстом. Листи мають різний підпис та почерк, єдина відмінність – імена авторів. Можна припустити, що текст дітям надиктували у навчальному закладі.

Шпиталь окупантів виявили на Харківщині: там знайшли листи від дітей і георгіївські стрічки 01

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Шпиталь окупантів виявили на Харківщині: там знайшли листи від дітей і георгіївські стрічки 02
Шпиталь окупантів виявили на Харківщині: там знайшли листи від дітей і георгіївські стрічки 03
Шпиталь окупантів виявили на Харківщині: там знайшли листи від дітей і георгіївські стрічки 04

Автор: 

армія рф (17419) окупація (6702) Нацполіція (15182) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Які ваякі-такий і шпиталь,така і тіпа армія...
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01.11.2022 11:50
+4
Быдло!
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01.11.2022 12:00
+3
навіть шпиталь виглядає помийкою...
правильно написав перший дописувач - яка армія - такий і шпиталь..я б додав який шпиталь - така країна
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01.11.2022 12:18
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Які ваякі-такий і шпиталь,така і тіпа армія...
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01.11.2022 11:50 Відповісти
"...Також правоохоронці виявили кілька листів від дітей окупантам..."

Дети тоже офицеры ФСБ
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01.11.2022 11:58 Відповісти
Быдло!
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01.11.2022 12:00 Відповісти
контейнеры для проб и письма, выздоровление гарантировано, отрастают новые ноги и руки)))
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01.11.2022 12:10 Відповісти
У росії нема дітей - там кацап №1, №2, №3...
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01.11.2022 12:11 Відповісти
Там помьйоти свиноматок
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01.11.2022 12:33 Відповісти
навіть шпиталь виглядає помийкою...
правильно написав перший дописувач - яка армія - такий і шпиталь..я б додав який шпиталь - така країна
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01.11.2022 12:18 Відповісти
Там же має бути і скотомогильник закопаних орків.
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01.11.2022 12:27 Відповісти
на якій мові свиту на сказазати руський
завжди виходить:
Russian pig ,Maiale russo, Оросын гахай,
Russisches Schwein
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01.11.2022 12:35 Відповісти
 
 