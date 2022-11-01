Організація незаконного перетину кордону через систему "Шлях": керівниці благодійного фонду та посереднику повідомлено про підозру. ФОТО

Очільниця благодійного фонду в Луцьку разом зі спільником організували схему незаконного перетину кордону чоловікама призовного віку через систему "Шлях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, очільниця благодійного фонду в Луцьку разом із спільником пропонували чоловікам призовного віку включити їх до системи "Шлях". Таким чином військовозобов’язані могли виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гумдопомоги або вантажів для потреб ЗСУ. Вартість такої "послуги" для осіб, які планували тимчасово виїхати за кордон, становила 3 тис доларів США, а для бажаючих виїхати без повернення в Україну – 4 тис доларів США.



Правоохоронці затримали керівника благодійного фонду та посередника під час чергової передачі коштів – 2 тис доларів США. Під час обшуків вилучено бланки заяв від "водіїв" з копіями документів, списки осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.



Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України здійснюється слідчими Печерського УП ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту міграційної поліції Нацполіції України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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