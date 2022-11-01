Сквотери в Амстердамі зайняли будинок ексголови "Яндексу" Воложа та вивісили плакат "Ні війні". ФОТО
В Амстердамі група сквотерів захопила п’ятиповерховий будинок співзасновника та колишнього глави російської компанії "Яндекс" Аркадія Воложа.
Про це пише нідерландська газета De Telegraaf, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".
Сквотери розповіли журналістам, що зайняли будинок 27 вересня, при цьому не стали пояснювати, як вони туди потрапили і скільки зараз там людей. За їхніми словами, вони зайняли цю власність, тому що "права мільярдерів" захищені краще, ніж права вразливих людей, які хочуть мати дах над головою.
Вони заявили, що, окрім акції проти нестачі житла, це ще й протест проти війни та капіталізму. З вікон будівлі були вивішені плакати з написом "Немає війні", "Немає капіталізму" та "Яндекс + ФСБ = любов". Сквотери мають намір розселити в ньому студентів, які потребують житла, а також проводити там політичні заходи.
Аркадій Волож вийшов з ради директорів "Яндекса" і залишив посаду генерального директора компанії після того, як його внесли до списку санкцій ЄС через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Його активи у Європі були заморожені.
П’ятиповерховий старовинний будинок на вулиці Vossiusstraat в центрі Амстердама стояв порожнім. Будівля зареєстрована на офшорну компанію Paraseven Limited, яка належить Аркадію Воложу. Його вартість оцінюється в 3,4 млн. євро.
Сквотери вже захоплювали нерухомість російських бізнесменів та людей, наближених до влади. У Лондоні вони захопили особняк Олега Дерипаскі, а в Біарріці активісти проникли на віллу, пов'язану з Катериною Тихоновою - її називають дочкою президента Росії Володимира Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І тепер спробуйте їх звідти вигнати .
Неправда, Яндекс - это херня в прямом смысле.