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Сквотери в Амстердамі зайняли будинок ексголови "Яндексу" Воложа та вивісили плакат "Ні війні". ФОТО

В Амстердамі група сквотерів захопила п’ятиповерховий будинок співзасновника та колишнього глави російської компанії "Яндекс" Аркадія Воложа.

Про це пише нідерландська газета De Telegraaf, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

Сквотери розповіли журналістам, що зайняли будинок 27 вересня, при цьому не стали пояснювати, як вони туди потрапили і скільки зараз там людей. За їхніми словами, вони зайняли цю власність, тому що "права мільярдерів" захищені краще, ніж права вразливих людей, які хочуть мати дах над головою.

Вони заявили, що, окрім акції проти нестачі житла, це ще й протест проти війни та капіталізму. З вікон будівлі були вивішені плакати з написом "Немає війні", "Немає капіталізму" та "Яндекс + ФСБ = любов". Сквотери мають намір розселити в ньому студентів, які потребують житла, а також проводити там політичні заходи.

Читайте: Росіяни роками через підставні фірми купували нідерландські технології

Сквотери в Амстердамі зайняли будинок ексголови Яндексу Воложа та вивісили плакат Ні війні 01

Аркадій Волож вийшов з ради директорів "Яндекса" і залишив посаду генерального директора компанії після того, як його внесли до списку санкцій ЄС через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Його активи у Європі були заморожені.

П’ятиповерховий старовинний будинок на вулиці Vossiusstraat в центрі Амстердама стояв порожнім. Будівля зареєстрована на офшорну компанію Paraseven Limited, яка належить Аркадію Воложу. Його вартість оцінюється в 3,4 млн. євро.

Також читайте: Нідерланди видали майже 100 дозволів на звільнення від санкцій проти РФ, - ЗМІ

Сквотери вже захоплювали нерухомість російських бізнесменів та людей, наближених до влади. У Лондоні вони захопили особняк Олега Дерипаскі, а в Біарріці активісти проникли на віллу, пов'язану з Катериною Тихоновою - її називають дочкою президента Росії Володимира Путіна.

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Амстердам (49) Нідерланди (1569) росія (65244)


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Ахххахахахахааа ))
І тепер спробуйте їх звідти вигнати .
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01.11.2022 13:45 Відповісти
А нащо їх виганяти? Сквотери це частина культури Амстердаму, нєфіг було клювом клацати)
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01.11.2022 15:44 Відповісти
дзьобом, перепрошую)
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01.11.2022 15:45 Відповісти
Нууу... теоретично... самозахоплення чужого майна - це таки порушення закону і кримінальний злочин. Але в світі носяться з лівачьйом як з писаною торбою... Он хочаб їх гасла - чувачки проти капіталізму, але в будьякій комуністичній країні вони б за таке вже отримали киздюлів та поїхали на уранові рудники. Ви колись чули про сквотерів в Китаї або Північній Кореї? Або шоб хтось захоплював хати в столиці при правлінні Салот Сара (більше відомого як Пол Пот)? Та хочаб в тій же СРСРівській Мацкві?
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01.11.2022 15:51 Відповісти
Говорят, что Яндекс - это хернЯ наоборот.
Неправда, Яндекс - это херня в прямом смысле.
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01.11.2022 13:52 Відповісти
Московитську заразу треба труїти по всьому світі!
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01.11.2022 15:35 Відповісти
 
 