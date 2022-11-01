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Найманця з Колумбії Кастільйо, який воював проти України з 2014 року, ліквідували на Донбасі. ФОТОрепортаж

Українські захисники ліквідували найманця РФ, громадянина Колумбії Алексіса Кастільйо.

Про це у Facebook повідомив співзасновник групи незалежних розслідувачів InformNapalm Іраклі Комахідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями під селищем Піски на Донбасі ліквідовано громадянина Колумбії, члена "ЦК Ленінського Комсомолу ДНР" Алексіса Кастільйо, позивний "Альфонсо". З некрологу - "Альфонсо" перебував у НВФ "ДНР" 8 років. Як тільки дізнався про "помаранчевий переворот" в Україні, поїхав на Донбас "боротися з нацизмом та бандерівщиною", - розповів Комахідзе.

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Найманця з Колумбії Кастільйо, який воював проти України з 2014 року, ліквідували на Донбасі 01
Найманця з Колумбії Кастільйо, який воював проти України з 2014 року, ліквідували на Донбасі 02
Найманця з Колумбії Кастільйо, який воював проти України з 2014 року, ліквідували на Донбасі 03
Найманця з Колумбії Кастільйо, який воював проти України з 2014 року, ліквідували на Донбасі 04

Автор: 

армія рф (17419) Колумбія (38) ліквідація (3934) найманець (254) найманці рф (2056) ЗСУ (7552)


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Топ коментарі
+28
На палю бабуина и в мавзолей. Пугалу мавзолейному всяк повеселее будет.
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01.11.2022 13:54
+24
берцы ночник и кокс поделили по справедливости.
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01.11.2022 13:54
+17
и херсним !!!
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01.11.2022 13:56
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На палю бабуина и в мавзолей. Пугалу мавзолейному всяк повеселее будет.
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01.11.2022 13:54 Відповісти
Надо бы послать статью в колумбийские газеты с фотографиями гор уничтоженной вражеской военной техники на украинской земле, с сотнями трупов врагов, и этого чморика, чтобы все там знали об этом "герое", и в назидание другим..
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01.11.2022 14:25 Відповісти
берцы ночник и кокс поделили по справедливости.
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01.11.2022 13:54 Відповісти
😁
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01.11.2022 17:43 Відповісти
Rot in Peace, motherfucker.
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01.11.2022 13:55 Відповісти
v rot čago?.... Transeitne na movu, budj laska.
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02.11.2022 03:07 Відповісти
Гори **** гори......
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01.11.2022 13:56 Відповісти
и херсним !!!
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01.11.2022 13:56 Відповісти
Воевака колумбийская. Наркотой, наверное, торговал, как агент наркокартеля)
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01.11.2022 13:58 Відповісти
А черный ленин еще живой? Бенес или как его там звали
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01.11.2022 13:59 Відповісти
Как раз о нём вспомнил. И повторяю что вернуть его к нам не надо. Закопайте там же.
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01.11.2022 15:26 Відповісти
Вже всьо, претендує на розкладушку в мавзолеї.
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01.11.2022 15:52 Відповісти
Говно в голове превращается все тело в говно
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01.11.2022 14:00 Відповісти
Схоже, з того регіону два шляхи - або у лави луганди або у папи римські.
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01.11.2022 14:02 Відповісти
И не сиделось в джунглях под кокаином. Очередной бич и маргинал,решивший попытать удачу.
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01.11.2022 14:03 Відповісти
Мировая революция сама собой не произойдёт 😊
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01.11.2022 15:27 Відповісти
Предок Пушкіна
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01.11.2022 14:04 Відповісти
правнук якийсь точніш
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01.11.2022 14:05 Відповісти
Повісив орден красной звізди, мабуть за бої на курскій дугє в 43-ому.
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01.11.2022 14:04 Відповісти
І бабця тримає радісно альфонса під ручку
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01.11.2022 14:06 Відповісти
Минус еще одна обезьяна
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01.11.2022 14:07 Відповісти
Так где говорите негры воюют?
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01.11.2022 14:07 Відповісти
zvyčaino de, - na dombabve, zimbabve, ta inšix bandustanax.
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02.11.2022 03:09 Відповісти
Мразота колумбійська здохла і це добре
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01.11.2022 14:08 Відповісти
ще одне комуняцьке рило. Все таки, найліпший комуніст -- мертвий комуніст. Утім, як і кацап.
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01.11.2022 14:13 Відповісти
И звездочка октябренка и знак гвардия, и тельняшка, и нашивки о ранении..... Чисто донецкий Че Гевара.
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01.11.2022 14:17 Відповісти
Ещё один ленинист сдох и это хорошо.
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01.11.2022 14:19 Відповісти
Органічних добрив для тих земель, завжди не вистачало. Хай так і буде.
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01.11.2022 14:26 Відповісти
камсамольская кончіна )))
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01.11.2022 14:32 Відповісти
Я стараюсь нацменов не чіпати, але в таких випадках я жалю не маю.
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01.11.2022 14:45 Відповісти
На першому фото - це у нього сережки у вухах? А піратського корабля поблизу щось не видно...©
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01.11.2022 14:53 Відповісти
Абезьяна!!!
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01.11.2022 14:58 Відповісти
канула свинособачья обезьяна в небытие!.........................................
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01.11.2022 15:04 Відповісти
земля бетоном
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01.11.2022 15:11 Відповісти
Че Бурашка.
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01.11.2022 15:28 Відповісти
За какую идею это колумбийское чмо воевало ? Надоело очко подтирать , листвой пальмы .
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01.11.2022 16:05 Відповісти
Ну ось нарешті дємбель!!!
На волю, в пампаси!
Прямо в білій Лада-Гранта.
РеволюцЬонер, мля..
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01.11.2022 16:18 Відповісти
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01.11.2022 16:32 Відповісти
Щось довгенько ця ***** прожила, треба було прикопати ще 8 рокiв тому !
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01.11.2022 17:06 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Смерть рашистським окупантам і їх **************!!!
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01.11.2022 19:00 Відповісти
Черговий дебіл-
чегевара,да вибачить мене Бог.
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01.11.2022 20:12 Відповісти
Тю.....Всю дорогу думал что он кубинец(((Хм..знатный был фрик.....ленинец.
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01.11.2022 21:46 Відповісти
А це колумбійські вояки, які злізли з пальм:

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02.11.2022 00:20 Відповісти
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02.11.2022 00:29 Відповісти
 
 