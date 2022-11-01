Найманця з Колумбії Кастільйо, який воював проти України з 2014 року, ліквідували на Донбасі. ФОТОрепортаж
Українські захисники ліквідували найманця РФ, громадянина Колумбії Алексіса Кастільйо.
Про це у Facebook повідомив співзасновник групи незалежних розслідувачів InformNapalm Іраклі Комахідзе, інформує Цензор.НЕТ.
"Днями під селищем Піски на Донбасі ліквідовано громадянина Колумбії, члена "ЦК Ленінського Комсомолу ДНР" Алексіса Кастільйо, позивний "Альфонсо". З некрологу - "Альфонсо" перебував у НВФ "ДНР" 8 років. Як тільки дізнався про "помаранчевий переворот" в Україні, поїхав на Донбас "боротися з нацизмом та бандерівщиною", - розповів Комахідзе.
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РеволюцЬонер, мля..
чегевара,да вибачить мене Бог.