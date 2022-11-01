УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8307 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
14 547 36

Товари з Ірану можна знайти в магазинах окупованого Херсону, - Центр національного спротиву. ФОТО

В магазинах окупованої Херсонської області поруч із продуктовими товарами з "ЛНР" та РФ, стоять товари з Ірану.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"Водночас на поличках в багатьох магазинах Херсону — поруч із продуктовими товарами з "ЛНР" та РФ, стоять товари з Ірану. Дві країни-терористки, які допомагають одна іншій обходити санкції.Зокрема покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї", - йдеться в повідомленні.

В Центрі національного спротиву зауважують, що  навіть на тимчасово окупованих територіях українці здебільшого уникають продуктових товарів з прапором РФ на них, або іранськими символами на пакунку.

Торговельна ізоляція Росії — це один з найнадійніших способів позбавити агресора бюджетних доходів і воєнних технологій. Саме тому важливо не лише розширити санкції, а й унеможливити будь-які способи їх обходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ вивозять з Херсону найцінніші документи з архівних підрозділів судів, міської ради та РАЦС та Держархіву

Товари з Ірану можна знайти в магазинах окупованого Херсону, - Центр національного спротиву 01

Автор: 

Іран (2035) магазин (339) Херсон (3369)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
хиджабы завезли, что ли?
показати весь коментар
01.11.2022 17:51
+13
Судя по тому что санкции США против ирана за поставку дронов рашке получились смешные, скоро еще и увидим иранские ракеты
показати весь коментар
01.11.2022 18:04
+6
Бред свинособачий. Хотя, после рашенского говна тебе может и иранское говно за счастье пойдёт.
показати весь коментар
01.11.2022 19:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хиджабы завезли, что ли?
показати весь коментар
01.11.2022 17:51 Відповісти
Так! А також стопи Корану
показати весь коментар
01.11.2022 17:55 Відповісти
Осталось всім кацапам зробить обрізаніє і хєр отлічиш один від одного.
показати весь коментар
01.11.2022 17:58 Відповісти
По сами яйца.
показати весь коментар
01.11.2022 20:10 Відповісти
Бибизяны иранские бухлишком торгуют?
показати весь коментар
01.11.2022 18:02 Відповісти
фанта похоже
показати весь коментар
01.11.2022 18:07 Відповісти
Газированная вода которая осталась от мытья апелсинов.
показати весь коментар
01.11.2022 20:11 Відповісти
Не Іран а многостаночнік .
показати весь коментар
01.11.2022 18:02 Відповісти
Судя по тому что санкции США против ирана за поставку дронов рашке получились смешные, скоро еще и увидим иранские ракеты
показати весь коментар
01.11.2022 18:04 Відповісти
Та там три компаніі пожурили --- за такі продєлки тре всю краіну гасити .
показати весь коментар
01.11.2022 18:10 Відповісти
Ты так подмигиваешь ехидно, будто бы иранские ракеты будут чем-то страшнее искандеров, которыми русня поливала нас с февраля по июль.
показати весь коментар
01.11.2022 18:14 Відповісти
Иран научился отмывать бабло из под санкций не только свое..но и Хмыря мавзолейного Вермахта...
показати весь коментар
01.11.2022 18:05 Відповісти
Не хотіли травитися українською, вперед іранською
показати весь коментар
01.11.2022 18:07 Відповісти
ого, скільки ж ця ******** коштує?
показати весь коментар
01.11.2022 18:13 Відповісти
Цікаво що це фанта. Ще не вистачає північнокорейської коли - Нуль калорій з ароматом чучхе! З кожної банки 25% на підтримку ракетної програми!
показати весь коментар
01.11.2022 18:17 Відповісти
Херсон ?Та ви що я в Кременчуці в Маркетопті іранську мівіну купував бо нашої немає
показати весь коментар
01.11.2022 18:22 Відповісти
А чому тут дивуватися? Згадайте, що "Фанту" винайшли у Німеччині під час Другої Світової, аби обійти тодішні західні санкції
показати весь коментар
01.11.2022 18:26 Відповісти
Цікаво, яким чином воно потрапляє з санкційного Ірану в санкційну Росію?

І якого хріна суда РФ пропускають через Босфор?
показати весь коментар
01.11.2022 18:26 Відповісти
Каспіи .
показати весь коментар
01.11.2022 18:32 Відповісти
Їх так само пропускають навіть коли вивозять з Сирії РФівських вояк пасажирськими теплоходами
показати весь коментар
01.11.2022 21:54 Відповісти
А як потрапляє з Ірану в РФію? Через Каспійське море. Там немає сухопутнього кордону між Іраном і Росією
показати весь коментар
01.11.2022 21:57 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2022 18:41 Відповісти
вот тебе и санкции. кока производит фанту в иране как ни в чем ни бывало
показати весь коментар
01.11.2022 18:56 Відповісти
Иран очень давно мировой лидер по черной икре, осетровых пород что. Очень качественная томат-паста иранская. Традиционно сухофрукты отличные. Особенно инжир и финики. Ну и как оказалось баллистические ракеты с дронами в придачу. Причем тысячами! Учитесь характерники!
показати весь коментар
01.11.2022 19:33 Відповісти
Бред свинособачий. Хотя, после рашенского говна тебе может и иранское говно за счастье пойдёт.
показати весь коментар
01.11.2022 19:44 Відповісти
Стой там слушай сюда--как говорят в одном большом южном городе.И над тайгой больше не летай. В период с 1974 по 1984гг работал на паслайнерах ЧМП. Далеко уходили, наших не катали, круизы от Сиднея или Нью-Йорка или Генуи, или Бремехафена включая кругосветки по 80-90 дней---для богатых. Работал в службе ресторана, поваром пришлось, работал и барменом, зав продскладом, спиртное и продукты, сигареты весь мир. Ассортимент тысячи наименований. иногда не хватало после 6 месяцев без захода в совдепию черной икры для банкетов. Вот и покупали иранскую, чаще в Англии, иногда в Сингапуре. Ты ляпай. но знай, есть кто больше знает. У мамы с папой спроси что штевкали на завтрак в те годы. А паста томатная буквально лет 7-9 у нас продавалась, великолепная просто. Но конюхам из под подворотни сойдет с больших банок на развес! Летай на пустыней---там цеплятся не за что. Пролететь удобней!
показати весь коментар
01.11.2022 20:44 Відповісти
Чем теперь занимаетесь?
показати весь коментар
14.11.2022 14:18 Відповісти
Растерялся как ответить, я чуть и подзабыл тот коммент со знатоком цыплят табака по части икры кабачковой что зацепило. Занимаюсь тем что вот 69 пасочку скушал по весне уже. По другим работам не берут уже. Шутка конечно. трудно найти занятие в такое время.
показати весь коментар
14.11.2022 17:40 Відповісти
Сподіваюсь у вас все гаразд або ви дуже близки до цього
показати весь коментар
15.11.2022 09:10 Відповісти
Да иногда настолько хорошо, что даже раздаю это хорошо, всем у кого не очень хорошо, с этим хорошо! Излишки как бы.
показати весь коментар
16.11.2022 15:36 Відповісти
В Киеве летом тоже продавалась иранская томатная паста в красных банках.
показати весь коментар
02.11.2022 01:59 Відповісти
Кроме томатной пасты можно отрекомендовать маринованый чеснок-закуска просто Огонь ну и конечно финики., кстати долгое время на Лыбедской площади Киева, года до2010 был большой продовольственный иранский магазин. Плюс студенты инженеры и медики.
показати весь коментар
02.11.2022 14:43 Відповісти
Іран виробляє фанту? а це хиба не шайтанівський напій з їх точки зору? то як вони його виробляють? це ж проти волі Аллаха!
показати весь коментар
02.11.2022 16:24 Відповісти
Э, дети мои!
Надпись на суахили на банке с фантой вовсе не значит, что её ПРОИЗВЕЛИ в Сомали. Может она предназначена для ПРОДАЖИ туда!
показати весь коментар
15.11.2022 10:09 Відповісти
 
 