Товари з Ірану можна знайти в магазинах окупованого Херсону, - Центр національного спротиву. ФОТО
В магазинах окупованої Херсонської області поруч із продуктовими товарами з "ЛНР" та РФ, стоять товари з Ірану.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Водночас на поличках в багатьох магазинах Херсону — поруч із продуктовими товарами з "ЛНР" та РФ, стоять товари з Ірану. Дві країни-терористки, які допомагають одна іншій обходити санкції.Зокрема покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї", - йдеться в повідомленні.
В Центрі національного спротиву зауважують, що навіть на тимчасово окупованих територіях українці здебільшого уникають продуктових товарів з прапором РФ на них, або іранськими символами на пакунку.
Торговельна ізоляція Росії — це один з найнадійніших способів позбавити агресора бюджетних доходів і воєнних технологій. Саме тому важливо не лише розширити санкції, а й унеможливити будь-які способи їх обходу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І якого хріна суда РФ пропускають через Босфор?
Надпись на суахили на банке с фантой вовсе не значит, что её ПРОИЗВЕЛИ в Сомали. Может она предназначена для ПРОДАЖИ туда!