Товари з Ірану можна знайти в магазинах окупованого Херсону, - Центр національного спротиву. ФОТО

В магазинах окупованої Херсонської області поруч із продуктовими товарами з "ЛНР" та РФ, стоять товари з Ірану.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Водночас на поличках в багатьох магазинах Херсону — поруч із продуктовими товарами з "ЛНР" та РФ, стоять товари з Ірану. Дві країни-терористки, які допомагають одна іншій обходити санкції.Зокрема покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї", - йдеться в повідомленні.

В Центрі національного спротиву зауважують, що навіть на тимчасово окупованих територіях українці здебільшого уникають продуктових товарів з прапором РФ на них, або іранськими символами на пакунку.

Торговельна ізоляція Росії — це один з найнадійніших способів позбавити агресора бюджетних доходів і воєнних технологій. Саме тому важливо не лише розширити санкції, а й унеможливити будь-які способи їх обходу.

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