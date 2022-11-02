Уночі росіяни обстріляли Торецьк: пошкоджено лікарню, житлові будинки та гаражі, - ОВА. ФОТОрепортаж
Росіяни продовжують обстріли по всій лінії фронту від Очеретинської до Лиманської громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Донецькому напрямку вранці пролунав вибух у Желанному Очеретинської громади – частково пошкоджено електропостачання. Також зранку відбувся масований артобстріл старої частини Авдіївки – наслідки встановлюємо.
На Горлівському напрямку найбільше постраждав Торецьк – вночі росіяни поцілили у міську лікарню, пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і гаражі.
Також були поодинокі прильоти у Соледарській та Часовоярській громадах: у Парасковіївці пошкоджено 3 приватні будинки, у Часовому Яру пошкоджено щонайменше 4 будинки – без жертв.
"На Лисичанському напрямку тривають обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Наслідки встановлюємо. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!", - резюмує очільник регіону.
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