Уночі росіяни обстріляли Торецьк: пошкоджено лікарню, житлові будинки та гаражі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують обстріли по всій лінії фронту від Очеретинської до Лиманської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку вранці пролунав вибух у Желанному Очеретинської громади – частково пошкоджено електропостачання. Також зранку відбувся масований артобстріл старої частини Авдіївки – наслідки встановлюємо.

На Горлівському напрямку найбільше постраждав Торецьк – вночі росіяни поцілили у міську лікарню, пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і гаражі.

Також були поодинокі прильоти у Соледарській та Часовоярській громадах: у Парасковіївці пошкоджено 3 приватні будинки, у Часовому Яру пошкоджено щонайменше 4 будинки – без жертв.

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"На Лисичанському напрямку тривають обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Наслідки встановлюємо. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!", - резюмує очільник регіону.

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