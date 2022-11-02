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Новини Фото Агресія Росії проти України
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СБУ затримала агентку ФСБ на Луганщині: намагалася стати "подвійним агентом" та проникнути в спецслужбу. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку ФСБ на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. 

"Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. При чому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України", - повідомили в пресслужбі.

Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Втім співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване "МДБ ЛНР". Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області. Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів.

"Проте СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення їх "крота" до негласного апарату Служби. В результаті багатоходових контррозвідувальних заходів, зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора". Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали", - зазначили у спецслужбі.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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СБУ затримала агентку ФСБ на Луганщині: намагалася стати подвійним агентом та проникнути в спецслужбу 01
СБУ затримала агентку ФСБ на Луганщині: намагалася стати подвійним агентом та проникнути в спецслужбу 02
СБУ затримала агентку ФСБ на Луганщині: намагалася стати подвійним агентом та проникнути в спецслужбу 03

Автор: 

СБУ (12846) ФСБ (1454) Луганська область (4882)


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Топ коментарі
+9
А зачєм замилілі харю-мати...
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02.11.2022 10:40
+4
Пришлите мне тот белый повербанк. Мне нада. А ей уже ненада.
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02.11.2022 10:49
+3
Респект контрикам!!...
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02.11.2022 10:42
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А зачєм замилілі харю-мати...
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02.11.2022 10:40 Відповісти
Респект контрикам!!...
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02.11.2022 10:42 Відповісти
Літінант Баканов обзавидується.
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02.11.2022 10:48 Відповісти
Ну, "МГБ ЛНР" шпарить по посібниках ще КГБ СРСР: підклали якусь шльондру -"червоного горобця" під СБУшника, який познайомився з нею в Інтернеті для інтимних відносин....До речі, у Мати Харі лугандонського розливу зелені ЄТікети для проїзді у харківському електротранспорті...
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02.11.2022 10:45 Відповісти
Яка там шльондра, бо даже шлендры так дешево не колятся... - красная селючка из села Красное Поле, шо на Луганщинi.
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02.11.2022 11:06 Відповісти
Пришлите мне тот белый повербанк. Мне нада. А ей уже ненада.
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02.11.2022 10:49 Відповісти
а чого заблюрено? от чого... "права людини" типу? коли їх і так на кожному кроці порушують проти "простих" громадян... а тут зрадниця та крлаборантка. чи вони не впевнені у своїх звинуваченнях?
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02.11.2022 10:55 Відповісти
Ну й що далі?? Обмін на горлівських наркоманів?
Чому ця тварюка, доречі вже нікому не потрібна, ще дихає?!
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02.11.2022 11:29 Відповісти
Та кинути її в барак до полонених орків на місяць-два, щоб "полност'ю ощютіла всю глубіну і прєлєсті руссссскава міррра"..! Ги-гиии....
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02.11.2022 12:22 Відповісти
Старий кгбшний засіб проникнення агентки - через ліжко.
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02.11.2022 12:40 Відповісти
По кругу ее.
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02.11.2022 15:00 Відповісти
від слова агентка коробить більше.
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02.11.2022 16:52 Відповісти
 
 