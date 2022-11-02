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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Російські військові випустили по Сумській області понад 100 снарядів та мін. ФОТОрепортаж

За добу війська РФ випустили по Сумщині понад 100 снарядів і мін. Одна людина травмована.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"РФ обстріляли Сумщину. За останню добу зафіксовано більш як 100 "прильотів" з РСЗВ, артилерійських та мінометних обстрілів", – йдеться в повідомленні. 

В наслідок обстрілу одна людина зазнала поранення. Пошкоджено 2 приватні помешкання та лінії електропередач. 

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Російські військові випустили по Сумській області понад 100 снарядів та мін 01
Російські військові випустили по Сумській області понад 100 снарядів та мін 02
Російські військові випустили по Сумській області понад 100 снарядів та мін 03
Російські військові випустили по Сумській області понад 100 снарядів та мін 04

Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3709) Тимошенко Кирило (558)


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А чому не можна з Сумської області гатити по Московії ?
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02.11.2022 11:05 Відповісти
Верховне не дозволяє. Атопутіннападе.
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02.11.2022 11:10 Відповісти
Можна. Гатять. Не вірите - приїздіть та подивіться.
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02.11.2022 11:12 Відповісти
Хто сказав, що не можна? Дають відповідь, аж друзки летять. Вчора вечором, звісно, точне місце вказувати не буду, курська губернія, наші накрили їхню стоянку техніки. Били, мабуть, трьома сокирами(777),такого ми ще не чули. За 12 км стіни тряслися, палало гарно. Сьогодні зранку наші відпрацювали на випередження, покошмарили москальню.
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02.11.2022 11:57 Відповісти
 
 