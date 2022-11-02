Російські військові випустили по Сумській області понад 100 снарядів та мін. ФОТОрепортаж
За добу війська РФ випустили по Сумщині понад 100 снарядів і мін. Одна людина травмована.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"РФ обстріляли Сумщину. За останню добу зафіксовано більш як 100 "прильотів" з РСЗВ, артилерійських та мінометних обстрілів", – йдеться в повідомленні.
В наслідок обстрілу одна людина зазнала поранення. Пошкоджено 2 приватні помешкання та лінії електропередач.
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Владимир Сухов #378743
показати весь коментар02.11.2022 11:05 Відповісти Мені подобається 1
5 копійок
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Сергей Сергей #530107
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Alex Tom
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