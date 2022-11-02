Російські військові випустили по Сумській області понад 100 снарядів та мін. ФОТОрепортаж

За добу війська РФ випустили по Сумщині понад 100 снарядів і мін. Одна людина травмована.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ обстріляли Сумщину. За останню добу зафіксовано більш як 100 "прильотів" з РСЗВ, артилерійських та мінометних обстрілів", – йдеться в повідомленні.

В наслідок обстрілу одна людина зазнала поранення. Пошкоджено 2 приватні помешкання та лінії електропередач.

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