ДБР веде 1050 проваджень щодо зрадників та колаборантів, 82 з них вже направлені до суду. ІНФОГРАФІКА
Державне бюро розслідувань з 24 лютого 2022 року розпочало 1050 проваджень через злочини проти основ національної безпеки.
Як уточнюють у пресслужбі відомства, йдеться, зокрема, про 872 кримінальні провадження за фактом державної зради (ст. 111 КК України), 138 кримінальних проваджень - за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), 10 кримінальних проваджень - щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ), інформує Цензор.НЕТ.
За результатами роботи ДБР 413 фігурантам уже повідомлено про підозру, 305 осіб оголошено у розшук, 1 тис. 131 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 82 провадження.
Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях, уточнюють у ДБР.
Так, за матеріалами ДБР судитимуть п’ятьох правоохоронців із Маріуполя, які працюють на окупантів; повідомлено про підозру зрадникам України, які брали участь у захопленні "Азовсталі", експравоохоронцям з Вовчанська на Харківщині, які возили окупантам їжу та проводили обшуки, та колишнім правоохоронцям з Вовчанська, які втекли, кинувши свою російську форму та зброю. Також ДБР затримало зрадника, призначеного окупантами "заступником міністра промисловості" Харківщини.
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Будут замыливать глаза чем угодно, кроме властных грязных конюшен
Будут громко кричать про Богуслаева, чтоб перекричать свою грязь.
Не имею ни малейшей симпатии к Богуслаєву, но как-будто власть не знала о том, что он творит?
Молчали пока их это устраивало
Теперь хотят его сбагрить, чтоб не наговорил лишнего...
И это выглядит правдоподобным. "В контрактах был пункт, что они вступают в законную силу, если на это дадут разрешение государственные органы Украины. Разрешение было дано. https://watchersdotmedia.medium.com/boguslaev-84ad83bb1665 Валютная выручка заходит на счета, а не просто в карман ", - добавил адвокат
Очевидно, что для власти не составило бы большого труда проверить его слова и подтвердить их или опровергнуть.
Если же этого не будет сделано и власть будет попросту стараться уйти от неприятных вопросов, тогда история с Богуслаевым может сыграть против Банковой.
"Я доволен решением суда. Недоразумения, которые были вызваны нашей деятельностью, устранены", - сказал президент "Мотор Січі", выходя из зала заседания после вынесения решения о взятии его под стражу.
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