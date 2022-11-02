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ДБР веде 1050 проваджень щодо зрадників та колаборантів, 82 з них вже направлені до суду. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань з 24 лютого 2022 року розпочало 1050 проваджень через злочини проти основ національної безпеки.

Як уточнюють у пресслужбі відомства, йдеться, зокрема, про 872 кримінальні провадження за фактом державної зради (ст. 111 КК України), 138 кримінальних проваджень - за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), 10 кримінальних проваджень - щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ), інформує Цензор.НЕТ.

За результатами роботи ДБР 413 фігурантам уже повідомлено про підозру, 305 осіб оголошено у розшук, 1 тис. 131 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 82 провадження.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях, уточнюють у ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР повідомило про підозру експравоохоронцям з Вовчанська, які возили окупантам їжу та проводили обшуки

Так, за матеріалами ДБР судитимуть п’ятьох правоохоронців із Маріуполя, які працюють на окупантів; повідомлено про підозру зрадникам України, які брали участь у захопленні "Азовсталі", експравоохоронцям з Вовчанська на Харківщині, які возили окупантам їжу та проводили обшуки, та колишнім правоохоронцям з Вовчанська, які втекли, кинувши свою російську форму та зброю. Також ДБР затримало зрадника, призначеного окупантами "заступником міністра промисловості" Харківщини.

ДБР веде 1050 проваджень щодо зрадників та колаборантів, 82 з них вже направлені до суду 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало митника, який став "заступником міністра промисловості" в окупантів. ВIДЕО

Автор: 

державна зрада (1689) колабораціонізм (1160) ДБР (3503)


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Топ коментарі
+6
не з тих почали !!! треба починнати з наркомана криворагульного і його шобли-й*бли - єрмаків, подаляків, стефанчуків, татарових, тощо !!!
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02.11.2022 12:15
+5
в печерский?? тоді все ясно
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02.11.2022 12:20
+2
Не було команди чіпати ОПу.
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02.11.2022 12:32
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не з тих почали !!! треба починнати з наркомана криворагульного і його шобли-й*бли - єрмаків, подаляків, стефанчуків, татарових, тощо !!!
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02.11.2022 12:15 Відповісти
Не було команди чіпати ОПу.
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02.11.2022 12:32 Відповісти
в печерский?? тоді все ясно
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02.11.2022 12:20 Відповісти
Оманський зрадник теж в тому списку?
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02.11.2022 12:30 Відповісти
Украина была наводнена кацапской агентурой(сейчас меньше, но всё равно есть). Перед полномасштабным вторжением агенты высокого уровня портили вертолеты, сливали инфу в режиме реального времени и тд, но при этом десятилетиями готовившейся кацапская армия полностью обосралась. Интересно, в скольких км от моцквы и по какую сторону сейчас бы проходил фронт, если бы кацапской агентурой в Украине занимались всерьез?
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02.11.2022 12:32 Відповісти
Було не на часі.
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02.11.2022 12:33 Відповісти
Если не начали с козломойского, значит "діла не буде"

Будут замыливать глаза чем угодно, кроме властных грязных конюшен

Будут громко кричать про Богуслаева, чтоб перекричать свою грязь.

Не имею ни малейшей симпатии к Богуслаєву, но как-будто власть не знала о том, что он творит?
Молчали пока их это устраивало
Теперь хотят его сбагрить, чтоб не наговорил лишнего...
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02.11.2022 12:32 Відповісти
Волинець (адвокат Богуслаева) наголосив, що у 2021 році, попри війну, добро на контракт дала "держава Україна в особі державних органів"

И это выглядит правдоподобным. "В контрактах был пункт, что они вступают в законную силу, если на это дадут разрешение государственные органы Украины. Разрешение было дано. https://watchersdotmedia.medium.com/boguslaev-84ad83bb1665 Валютная выручка заходит на счета, а не просто в карман ", - добавил адвокат

Очевидно, что для власти не составило бы большого труда проверить его слова и подтвердить их или опровергнуть.
Если же этого не будет сделано и власть будет попросту стараться уйти от неприятных вопросов, тогда история с Богуслаевым может сыграть против Банковой.
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02.11.2022 12:34 Відповісти
Квартальний клоун в тут обісрався.
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02.11.2022 12:41 Відповісти
Президент АО "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев выразил удовлетворение избранной ему мерой пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщают 24 октября издания "Ґрати" и "Украинская правда".
"Я доволен решением суда. Недоразумения, которые были вызваны нашей деятельностью, устранены", - сказал президент "Мотор Січі", выходя из зала заседания после вынесения решения о взятии его под стражу.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/boguslaev-zayavil-chto-dovolen-resheniem-suda-zaklyuchivshim-ego-pod-strazhu-v-koncerne-motor-sch-biznesmena-nazvali-chelovekom-beskonechno-predannym-ukraine-1632601.html
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02.11.2022 12:36 Відповісти
Это получается до суда не дошло даже 8% которых выявили! Остальные порешали за бабки. А самый гуманный суд в мире (где судьи поголовно русофилы) и те 8% повыпускает или даст суровое наказание "условный срок". Да так войну не выиграть.
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02.11.2022 15:24 Відповісти
 
 