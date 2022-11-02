ДБР веде 1050 проваджень щодо зрадників та колаборантів, 82 з них вже направлені до суду. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань з 24 лютого 2022 року розпочало 1050 проваджень через злочини проти основ національної безпеки.

Як уточнюють у пресслужбі відомства, йдеться, зокрема, про 872 кримінальні провадження за фактом державної зради (ст. 111 КК України), 138 кримінальних проваджень - за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), 10 кримінальних проваджень - щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ), інформує Цензор.НЕТ.

За результатами роботи ДБР 413 фігурантам уже повідомлено про підозру, 305 осіб оголошено у розшук, 1 тис. 131 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 82 провадження.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях, уточнюють у ДБР.

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Так, за матеріалами ДБР судитимуть п’ятьох правоохоронців із Маріуполя, які працюють на окупантів; повідомлено про підозру зрадникам України, які брали участь у захопленні "Азовсталі", експравоохоронцям з Вовчанська на Харківщині, які возили окупантам їжу та проводили обшуки, та колишнім правоохоронцям з Вовчанська, які втекли, кинувши свою російську форму та зброю. Також ДБР затримало зрадника, призначеного окупантами "заступником міністра промисловості" Харківщини.

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