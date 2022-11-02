Поліція на Харківщині затримала двох зрадників, які поширювали в закладах освіти пропагандистську проросійську політику. ФОТОрепортаж

На Харківщині поліція затримала директора навчального закладу і "спеціалістку" з управління освіти селищної ради за поширення в закладах освіти пропагандистської проросійської політики.

Про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

"Один із фігурантів - директор навчального закладу – організував викладання освітнього процесу за програмою рф та отримав від окупаційної влади "учєбнікі російского образца". З метою поширення пропагандистської антиукраїнської політики наказав знищити всю українську література та підручники.



Його колега – "спеціалістка" з управління освіти селищної ради – проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців, а на російських каналах розповідала, як "с нєтерпенієм ожидала пріхода рф с 2014 года"", - йдеться в повідомленні.

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