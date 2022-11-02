Поліція на Харківщині затримала двох зрадників, які поширювали в закладах освіти пропагандистську проросійську політику. ФОТОрепортаж
На Харківщині поліція затримала директора навчального закладу і "спеціалістку" з управління освіти селищної ради за поширення в закладах освіти пропагандистської проросійської політики.
Про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
"Один із фігурантів - директор навчального закладу – організував викладання освітнього процесу за програмою рф та отримав від окупаційної влади "учєбнікі російского образца". З метою поширення пропагандистської антиукраїнської політики наказав знищити всю українську література та підручники.
Його колега – "спеціалістка" з управління освіти селищної ради – проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців, а на російських каналах розповідала, як "с нєтерпенієм ожидала пріхода рф с 2014 года"", - йдеться в повідомленні.
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Отака гуйня, малята! (с)
В УКРАЇНІ 8 рік іде війна та 8 місяць повномаштабне вторгнення окупаційних військ підороzії та анексія земель УКРАЇНИ...!!!
ДЕ ВІЙСЬКОВІ ТРИБУНАЛИ для зрадників УКРАЇНИ та для чухраінсько-підоруzкіх кацапомордих зрадників-колаборантів...???!!!
Тобто, УКРАЇНСЬКІ платники податків та УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА має тепер платити за утримування та харчування у тюрмах усієї тої чухраїнсько-кацапомордо-підороzької колаборантної мерзоти зрадників котрих засудили до різних термінів покарання за те, що вони підтримували підороzів у анексії УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ та наводили ракети та артилерію і авіацію для бомбардування на Українські міста та села, через котрих загинули десятки тисяч нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!
ВИ ЩО ТАМ В АП та РНБО ботви обїлися чи мухоморів обкурилися...???!!!
В УКРАЇНІ ТРЕБА ВЖЕ ЗАКІНЧУВАТИ З ТИМ ГУМАНІЗМОМ ДО ЧУХРАЇНСЬКИХ-ПІДОРОZІВ-КОЛАБОРАНТІВ-ЗРАДНИКІВ...!!!
ЛИШЕ НЕГАЙНА ДЕПАРТАЦІЯ ЦІЄЇ ПІДОРУZКОЇ-МЕРЗОТИ-КОЛАБОРАНТІВ НА СУД ВСИВИШНЬОГО ПРИВЕДЕ ЇХ ДО ТЯМИ...!!!