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Поліція на Харківщині затримала двох зрадників, які поширювали в закладах освіти пропагандистську проросійську політику. ФОТОрепортаж

На Харківщині поліція затримала директора навчального закладу і "спеціалістку" з управління освіти селищної ради за поширення в закладах освіти пропагандистської проросійської політики.

Про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

"Один із фігурантів - директор навчального закладу – організував викладання освітнього процесу за програмою рф та отримав від окупаційної влади "учєбнікі російского образца". З метою поширення пропагандистської антиукраїнської політики наказав знищити всю українську література та підручники.

Його колега – "спеціалістка" з управління освіти селищної ради – проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців, а на російських каналах розповідала, як "с нєтерпенієм ожидала пріхода рф с 2014 года"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР веде 1050 проваджень щодо зрадників та колаборантів, 82 з них вже направлені до суду. ІНФОГРАФІКА

Поліція на Харківщині затримала двох зрадників, які поширювали в закладах освіти пропагандистську проросійську політику 01
Поліція на Харківщині затримала двох зрадників, які поширювали в закладах освіти пропагандистську проросійську політику 02
Поліція на Харківщині затримала двох зрадників, які поширювали в закладах освіти пропагандистську проросійську політику 03
Поліція на Харківщині затримала двох зрадників, які поширювали в закладах освіти пропагандистську проросійську політику 04

Автор: 

освіта (1307) Нацполіція (15193) Харківщина (6054) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+15
тому і треба інститут негромадянства, щоб хоч життя не псули, бо поналізуть курви у владу, бабло рашка на це дасть не поскупиться, вона краще своїх немовлят без їжи залишить, але на це гівно гроші знайдуть.
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02.11.2022 15:27
+9
Цікаво... харківщину рузький мір мало проштормив? Ще не до всіх дійшло?
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02.11.2022 15:19
+8
Будьте певні: їх вдосталь лишиться й по війні.
Отака гуйня, малята! (с)
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02.11.2022 15:24
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Цікаво... харківщину рузький мір мало проштормив? Ще не до всіх дійшло?
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02.11.2022 15:19 Відповісти
Будьте певні: їх вдосталь лишиться й по війні.
Отака гуйня, малята! (с)
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02.11.2022 15:24 Відповісти
тому і треба інститут негромадянства, щоб хоч життя не псули, бо поналізуть курви у владу, бабло рашка на це дасть не поскупиться, вона краще своїх немовлят без їжи залишить, але на це гівно гроші знайдуть.
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02.11.2022 15:27 Відповісти
Дай-то боже...
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02.11.2022 15:28 Відповісти
ви спочатку визначитеся - або інститут негромадянства, або кримінальне переслідування за колаборціоналізм.
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02.11.2022 15:59 Відповісти
Є різні градації. Можна декого й амністувати, але обирати й бути обраним не повинен!
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02.11.2022 17:03 Відповісти
Так у нас є "інститут негромадянства" - надання посвідок на тимчасове або постійне проживання іноземцям. Позбавляти громадянства українців, якщо вони не отримали іншого, забороняє як Конституція України так і Європейська конвенція з прав людини. А щоб до влади не потрапляли курви, їх туди не треба обирати, та і влада має відповідати перед суспільством не лише на виборах, і саме цього вимагав Майдан, проте 8 років минуло, а віз і нині там.
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02.11.2022 16:55 Відповісти
То зрозуміло. Але вже є викриті іуди. Суд може заборонити їм обирати й бути обраними? Для того, щоб міг і потрібен закон.
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02.11.2022 17:05 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
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02.11.2022 15:26 Відповісти
Расстрелять нах и закопать.
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02.11.2022 15:28 Відповісти
Можно просто закопать
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02.11.2022 15:38 Відповісти
автор як завжи вівця. Вони не політику поширювали, а пропагандистську літературу.
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02.11.2022 15:55 Відповісти
Ніфіга собі наглість!
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02.11.2022 16:21 Відповісти
Отакої, фізика і інформатика оказується містять пропагандистську проросійську політику... Сподіваюся, що слідчі довели, що Ом, Кірхгоф, Гейтс і Джобс є російськими пропагандистами.
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02.11.2022 16:44 Відповісти
Я дивлюся на своє оточення,хоч їх і небагато але ті етнічні раші,яких я знаю,всі як один пропутінці і прокацапети.звичайно,зараз вони тримають язики за зубами але я ж їх слухав і до нападу...Мені здається,99% кацапнацменшини тільки й ждуть приходу своїх сородичів-русні...
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02.11.2022 17:03 Відповісти
ТЕЛЕПНІ з АП та РНБО, або чогось не розуміють, або щось навмисно приховують та ігнорують...!!!
В УКРАЇНІ 8 рік іде війна та 8 місяць повномаштабне вторгнення окупаційних військ підороzії та анексія земель УКРАЇНИ...!!!
ДЕ ВІЙСЬКОВІ ТРИБУНАЛИ для зрадників УКРАЇНИ та для чухраінсько-підоруzкіх кацапомордих зрадників-колаборантів...???!!!

Тобто, УКРАЇНСЬКІ платники податків та УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА має тепер платити за утримування та харчування у тюрмах усієї тої чухраїнсько-кацапомордо-підороzької колаборантної мерзоти зрадників котрих засудили до різних термінів покарання за те, що вони підтримували підороzів у анексії УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ та наводили ракети та артилерію і авіацію для бомбардування на Українські міста та села, через котрих загинули десятки тисяч нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!
ВИ ЩО ТАМ В АП та РНБО ботви обїлися чи мухоморів обкурилися...???!!!
В УКРАЇНІ ТРЕБА ВЖЕ ЗАКІНЧУВАТИ З ТИМ ГУМАНІЗМОМ ДО ЧУХРАЇНСЬКИХ-ПІДОРОZІВ-КОЛАБОРАНТІВ-ЗРАДНИКІВ...!!!

ЛИШЕ НЕГАЙНА ДЕПАРТАЦІЯ ЦІЄЇ ПІДОРУZКОЇ-МЕРЗОТИ-КОЛАБОРАНТІВ НА СУД ВСИВИШНЬОГО ПРИВЕДЕ ЇХ ДО ТЯМИ...!!!
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02.11.2022 21:26 Відповісти
 
 