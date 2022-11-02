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Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині з артилерії, поранено семеро людей. ФОТО

2 листопада російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ Харківської області з артилерії 152 калібру, є поранені

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині з артилерії, поранено семеро людей 01

Артилерійським обстрілом пошкоджені чотири житлові будинки місцевих мешканців, дві багатоповерхівки та магазин.

Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині з артилерії, поранено семеро людей 02
Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині з артилерії, поранено семеро людей 03

Постраждали 5 жінок та 2 чоловіків. З травмами різного ступеня тяжкості їх доставили до лікарні.

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За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу

Автор: 

обстріл (28687) Нацполіція (15205) Харківщина (6054)


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