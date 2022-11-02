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Польща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою. ФОТОрепортаж

Польська служба з охорони лісів взяла під свій контроль курорт "Скуб’янка" під Варшавою, який радянське, а потім російське посольство орендувало з 1980-х років – відповідний договір розірвали після повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Про це повідомило Міністерство клімату і навколишнього середовища, інформує Цензор.НЕТ.

"Лісова охорона сьогодні вилучила та наклала арешт на майно, яке орендувало посольство РФ. Санаторій, розташований у лісництві Зеґже в межах Скуб’янки, був орендований радянським посольством ще у 1980-х роках", - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра Едвард Сярка уточнив, що в середині квітня державне лісове агентство розірвало договір з посольством РФ через несплату орендної плати – 12 тисяч злотих на місяць. Він додав, що, незважаючи на неодноразові заклики, посольство РФ не вивезло речі з бази відпочинку, тому, за його словами, "сьогодні ми приступили до конфіскації майна". Він додав, що наразі здійснюється інвентаризація та технічна оцінка.

За словами очільника Держлісагентства Польщі Юзефа Кубіци, "всі юридичні аспекти вичерпані", і "в російської сторони не буде жодних підстав претендувати на якісь права". Окрім несплати оренди, підставою для розірвання договору стала агресія РФ проти України, додав він.

База відпочинку "Скуб’янка" на річці Зеґже містить два готелі, дві вілли, вісім котеджів та адміністративну частину. У лютому Росія припинила сплачувати за оренду санаторію, після чого у квітні Держлісагентство Польщі ініціювало розірвання контракту та подало до суду на російське посольство.

Речник польських Держлісів Міхал Гзовський розповів, що "Центр повністю спустошений. Росіяни зруйнували все, навіть кабелі зі стін вирвали".

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Польща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою 01
Польща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою 02
Польща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою 03

Автор: 

Польща (8534) росія (65379)


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Топ коментарі
+49
*****... и там руцким духом... н*срано!
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02.11.2022 22:13
+45
З таких фото аж через монітор запах пішов...руського мирка...**** загробного
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02.11.2022 22:14
+40
Кусочєк раднова свінарніка на чужбінє-так па дамашнєму...
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02.11.2022 22:14
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*****... и там руцким духом... н*срано!
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02.11.2022 22:13 Відповісти
навіщо кацапам цей безлад? Релаксувати в рідних умовах?
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02.11.2022 22:13 Відповісти
А де в Європі найти такий срач, а так приїхав і ностальгія відпустила
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03.11.2022 08:03 Відповісти
оренда по-російськи
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02.11.2022 22:14 Відповісти
З таких фото аж через монітор запах пішов...руського мирка...**** загробного
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02.11.2022 22:14 Відповісти
Кусочєк раднова свінарніка на чужбінє-так па дамашнєму...
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02.11.2022 22:14 Відповісти
Пусть унитазы проверят!!!
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02.11.2022 22:15 Відповісти
а у зели фавбет ещё работает....
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02.11.2022 22:16 Відповісти
А було ж так затишно, по-домашньому...
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02.11.2022 22:17 Відповісти
русские свиньи...
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02.11.2022 22:17 Відповісти
Видео о патологической любви паРашкинцев к стиральным машинам...

https://twitter.com/i/status/1587391356212858880

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02.11.2022 22:22 Відповісти
Як заїхали в 80-х, так все і завмерло.
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02.11.2022 22:23 Відповісти
Нехачу отсюда уезжать, так было насрано, по родному по домашнему
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02.11.2022 22:26 Відповісти
руzкие твари, скрізь після них одна картина
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02.11.2022 22:26 Відповісти
польша большие патриоты чем зелох...
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02.11.2022 22:28 Відповісти
troll
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03.11.2022 04:13 Відповісти
Кацап не може так, щоб не насрать
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02.11.2022 22:33 Відповісти
Совковые одеялки больничного типа, или пионер-лагерного стопочкой лежат! Скотобаза чистой воды!
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02.11.2022 22:34 Відповісти
Вообще не хочу уезжать.

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02.11.2022 22:35 Відповісти
Слєди нєвіданих звєрєй!
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02.11.2022 22:36 Відповісти
вони просто познімали жучки. кгбісти навіть за своїми слідкують. компромат. хто з ким спить і шо спьяну меле
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02.11.2022 22:43 Відповісти
Від кацапського логова так нестерпно несло сруцьким духом навколо, що цим навіть перейнялися польскі лісники, стурбовані долею навколишніх тваринок.
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02.11.2022 22:46 Відповісти
Дикуни.
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02.11.2022 22:48 Відповісти
Пора все соц сети проверить у новых граждан Европы. Выходят из машин поют Катюша. В Германии. Большая половина старшено поколения путинская вата
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02.11.2022 22:53 Відповісти
На власні очі бачив, можна було вільно зайти в ті руїни. Там давно вже так засрано все, кути цих обдертих номерів "санаторію"були всі обісцяні і обісрані, правда, невідомо ким
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02.11.2022 22:55 Відповісти
Дивно, як вони ковдри не покрали, як полотенця в Турляндії, макаки?
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02.11.2022 22:59 Відповісти
а наші гандони не можуть забрати Лаври у МП
не на часі у них це
не на часі.....
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02.11.2022 23:03 Відповісти
судячи з антуражу так званого готелю, ще бувший готель ПГВ ще радянської побудови, тобто військових. А лавровці мешкали в котеджах. а поляки його знесуть та і по всьому.
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02.11.2022 23:57 Відповісти
Не нада зносить, не потрIбно ремонтувать! Хай буде музей русского быта .. показувать за грошI
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03.11.2022 02:28 Відповісти
Там наверное после развала СССР ничего не ремонтировали и не меняли.
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03.11.2022 02:45 Відповісти
Так напевно...подивитися на потолки і стіни, меблі((((
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03.11.2022 03:02 Відповісти
Який паскудний народ
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03.11.2022 05:12 Відповісти
Позорище! Достойно піти не вміють: розруха, срач… все по-їхньому: по- кацапсько-домашньому. Фу
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03.11.2022 06:42 Відповісти
нехай на колыме отдыхают!
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03.11.2022 18:10 Відповісти
 
 