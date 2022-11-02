Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині із САУ і мінометів: пошкоджено лінії електропередач. ФОТО

2 листопада армія РФ обстріляла шість громад у Сумській області. Внаслідок атак окупантів постраждали приватні будинки та лінії електропередач.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"За сьогодні ворог 7 разів обстріляв прикордоння. Та випустив на громади області понад 140 різних снарядів та мін", - зазначив чиновник.

З території РФ із САУ біли обстріляні Юнаківська та Середино-Будська громади. З мінометів були обстріляні Шалигинська, Великописарівська і Миропільська громади.





Есманську громаду протягом дня обстріляли 4 рази. Ворог двічі застосував по прикордонню міномети. Загалом 28 приходів. Після 16:00 росіяни вдарили із реактивної артустановки (16 приходів). У результаті пошкоджено лінії електропередач. Також руйнувань зазнав приватний будинок, магазин та водопровід.

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