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Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині із САУ і мінометів: пошкоджено лінії електропередач. ФОТО

2 листопада армія РФ обстріляла шість громад у Сумській області. Внаслідок атак окупантів постраждали приватні будинки та лінії електропередач.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині із САУ і мінометів: пошкоджено лінії електропередач 01

"За сьогодні ворог 7 разів обстріляв прикордоння. Та випустив на громади області понад 140 різних снарядів та мін", - зазначив чиновник.

З території РФ із САУ біли обстріляні Юнаківська та Середино-Будська громади. З мінометів були обстріляні Шалигинська, Великописарівська і Миропільська громади.

Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині із САУ і мінометів: пошкоджено лінії електропередач 02
Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині із САУ і мінометів: пошкоджено лінії електропередач 03

Есманську громаду протягом дня обстріляли 4 рази. Ворог двічі застосував по прикордонню міномети. Загалом 28 приходів. Після 16:00 росіяни вдарили із реактивної артустановки (16 приходів). У результаті пошкоджено лінії електропередач. Також руйнувань зазнав приватний будинок, магазин та водопровід.

Також дивіться: Російські військові випустили по Сумській області понад 100 снарядів та мін. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині із САУ і мінометів: пошкоджено лінії електропередач 04
Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині із САУ і мінометів: пошкоджено лінії електропередач 05

Автор: 

обстріл (28687) Сумська область (3720) Живицький Дмитро (466)


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Будьте ви прокляті , кацапи , на віки вічні 😡
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02.11.2022 23:51 Відповісти
Раніше мій інформаційний день розпочинався обстрілами Сумщини, а зараз вже тим же і завершується. І завжди одне й те ж саме питання, а коли ж ворожі артилерійські та мінометні розрахунки накінець знешкодять на суміжній території?
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02.11.2022 23:53 Відповісти
трансграничные обстрелы артой и всяким мелким говном прекратятся только тогда, когда вдоль границ будут сформированы артиллерийские подразделения, оснащенные артиллерийскими радарами, позволяющими посылать ответку через 20 секунд в точку выхода. По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд.
Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже осенью, то жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км превратится в смертельную лотерею для оставшихся там местных жителей.
Просто напомню: на зелемарафон выделили в бюджете 1,4 ярда (+22%), на оборону добавили <*****ноль процентов. На дороги 64 ярда, жизнь людей в приграничной зоне *****. Не 44 ярда на дороги, а двадцать на организацию контрбатарейных мероприятий в приграничных зонах!


Да, собственно, и людям, кажется, ***** на свою жизнь, и жизнь своих детей.
Результаты голосования в 19-м по Сумщине подсказать, или сами найдёте?
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03.11.2022 01:30 Відповісти
 
 