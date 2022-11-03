Військові РФ здійснили масовані атаки на Дніпропетровщину, над областю збито 4 дрони-камікадзе Shahed-136. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти здійснили масовані атаки на Дніпропетровщину, обійшлося без загиблих та поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Це була напружена ніч масованих атак. Вночі наші хлопці відправили на покій чергову зграю ворожих безпілотників.



Оборонці з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 дрони - камікадзе "Shahed-136". Збили їх над Нікопольським районом.



Були і прильоти. Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби.



У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи.



На Нікопольщині росіяни накрили "Градами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку.



У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.



У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії.



На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених.

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