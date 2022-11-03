Військові РФ здійснили масовані атаки на Дніпропетровщину, над областю збито 4 дрони-камікадзе Shahed-136. ФОТОрепортаж
Вночі окупанти здійснили масовані атаки на Дніпропетровщину, обійшлося без загиблих та поранених.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
"Це була напружена ніч масованих атак. Вночі наші хлопці відправили на покій чергову зграю ворожих безпілотників.
Оборонці з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 дрони - камікадзе "Shahed-136". Збили їх над Нікопольським районом.
Були і прильоти. Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби.
У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи.
На Нікопольщині росіяни накрили "Градами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку.
У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.
У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії.
На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених.
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вчера как раз писали про
махинациидеятельность этой головы.
Неудивительно что теперь голова не Валентин, а Валентина. Так что НАБУ - выкусите!
- Вы арестованы, товарищ валентин резниченко!
- А я - Валентина!
- ааа, ну простите. классная борода кстати.
- спаси, бро, люблю тусоваться с сэром Лещенко.
- Сер-гей который, Ермака человек, ой, ну вроде да, человек, как и Арахамия?
- Ну ага, у Ермака много таких, дайте вашу руку, доведу вас до выхода.
- Нет! Мы сами выйдем, так, тут шестой этаж виллы, а нам надо на стоянку. Живут же люди добрые, честные, а страну в Европу не берут, печалька.