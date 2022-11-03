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Військові РФ здійснили масовані атаки на Дніпропетровщину, над областю збито 4 дрони-камікадзе Shahed-136. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти здійснили масовані атаки на Дніпропетровщину, обійшлося без загиблих та поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Це була напружена ніч масованих атак. Вночі наші хлопці відправили на покій чергову зграю ворожих безпілотників.

Оборонці з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 дрони - камікадзе "Shahed-136". Збили їх над Нікопольським районом.

Були і прильоти. Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби.

У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи.

На Нікопольщині росіяни накрили "Градами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку.

У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.

У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії.

На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених.

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Військові РФ здійснили масовані атаки на Дніпропетровщину, над областю збито 4 дрони-камікадзе Shahed-136 01
Військові РФ здійснили масовані атаки на Дніпропетровщину, над областю збито 4 дрони-камікадзе Shahed-136 02
Військові РФ здійснили масовані атаки на Дніпропетровщину, над областю збито 4 дрони-камікадзе Shahed-136 03

Автор: 

армія рф (17526) Резніченко Валентин (518) дрони (4762) Дніпропетровська область (3771)


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про це повідомив у https://t.me/dnipropetrovskaODA/2301 Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко. Джерело: \\\\\\\\\

вчера как раз писали про махинации деятельность этой головы.
Неудивительно что теперь голова не Валентин, а Валентина. Так что НАБУ - выкусите!
- Вы арестованы, товарищ валентин резниченко!
- А я - Валентина!
- ааа, ну простите. классная борода кстати.
- спаси, бро, люблю тусоваться с сэром Лещенко.
- Сер-гей который, Ермака человек, ой, ну вроде да, человек, как и Арахамия?
- Ну ага, у Ермака много таких, дайте вашу руку, доведу вас до выхода.
- Нет! Мы сами выйдем, так, тут шестой этаж виллы, а нам надо на стоянку. Живут же люди добрые, честные, а страну в Европу не берут, печалька.
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03.11.2022 08:01 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 08:56 Відповісти
 
 