Під Бахмутом та Соледаром - жорстокі бої, захисникам України потрібні дрони та нічні приціли, - волонтер Юсупова (оновлено)

Волонтер Наталія Юсупова просить допомогти зі збором на дрони та нічні приціли для воїнів, які б’ються з ворогом біля Бахмута та Соледара.

Про це вона пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Недоброго ранку. Жахливі бої в районі Бахмута та Соледара. Багато втрат, поранених. Ворог атакує, ЗСУ б’ються, вони герої. Потрібно купити дрони та нічні приціли", - написала волонтерка.

Юсупова збирає на два приціли вартістю 135 тис. грн кожен та на дрон вартістю 115 тис. грн. Таким чином, загалом потрібно зібрати 385 тис. грн.

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Реквізити для допомоги:

Пайпал

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Також волонтерка відзвітувала про допомогу українським захисниками за 10 днів:

1. Два квадрокоптера Мавік 3 Комбо - 230 500 грн;

2. Вісім прицілів - 208 тис. грн;

3. Сім тепловізорів - два - 119 тис. грн, три -170 тис. грн та два - 50 912 грн;

4. Два планшети - 15 400 грн;

5. Турнікети - 20 тис. грн;

6, Одинадцять тактичних рюкзаків - 2 200 євро;

7. П’ятдесят флісових кофт для шпиталя - 700 євро;

Юсупова також купила приціл нічного бачення - 136 тис. грн, каски - 28 тис. грн , ще 30 флісових кофт для поранених - 450 євро та два акумулятори - 26 тис. грн.























































