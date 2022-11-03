Під Бахмутом та Соледаром - жорстокі бої, захисникам України потрібні дрони та нічні приціли, - волонтер Юсупова (оновлено)
Волонтер Наталія Юсупова просить допомогти зі збором на дрони та нічні приціли для воїнів, які б’ються з ворогом біля Бахмута та Соледара.
Про це вона пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Недоброго ранку. Жахливі бої в районі Бахмута та Соледара. Багато втрат, поранених. Ворог атакує, ЗСУ б’ються, вони герої. Потрібно купити дрони та нічні приціли", - написала волонтерка.
Юсупова збирає на два приціли вартістю 135 тис. грн кожен та на дрон вартістю 115 тис. грн. Таким чином, загалом потрібно зібрати 385 тис. грн.
Реквізити для допомоги:
Пайпал
5168752017223390 приват, Юсупова Наталія
4149499374344032 приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк
🔗Посилання на Банкуhttps://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
💳Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Також волонтерка відзвітувала про допомогу українським захисниками за 10 днів:
1. Два квадрокоптера Мавік 3 Комбо - 230 500 грн;
2. Вісім прицілів - 208 тис. грн;
3. Сім тепловізорів - два - 119 тис. грн, три -170 тис. грн та два - 50 912 грн;
4. Два планшети - 15 400 грн;
5. Турнікети - 20 тис. грн;
6, Одинадцять тактичних рюкзаків - 2 200 євро;
7. П’ятдесят флісових кофт для шпиталя - 700 євро;
Юсупова також купила приціл нічного бачення - 136 тис. грн, каски - 28 тис. грн , ще 30 флісових кофт для поранених - 450 євро та два акумулятори - 26 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Немає ні влади, ні держави за своєю суттю ... і дуже давно.
Те що є - тільки заради того щоб не об'єднались ось як волонтери і не започаткували третю УНР.
Да. Формально у государства действительно нет денег ни на что - мы в огромных долгах на военный бюджет. Который уже многократно превышает военные бюджеты некоторых государств. Но снабжение активно идет, так как цивиллизованный мир поддерживает нас в борьбе с варварами.
Но есть отличие государственной помощи и волонтерской.
Государство - машина, работающая с большими объемами, стратегическим планированием.
Волонтеры же - быстро реагируют на конкретные запросы в конкретных участках. У них нет таких финансов, нет доступа к широкому ассортименту, они не покупают по таким выгодным ценам, зато могут быстро покрыть потребность конкретной бригады в конкретных вещах. Будь то зимняя резина (которая в боевых условиях изнашиватеся быстро), буть-то редкая оптика для редкого оружия, коптеры для разведчиков и т.д. и т.п.
Государство в любом случае рано или поздно помогает военным на каждом направлении в (вцелом). Но это занимает время. Недели, месяцы. А если срочная помощь нужна в конкретном месте - с этим могут оперативно справиться волонтеры. Дни или даже часы.
Такая система в Украине, с разными успехами, но работает с 2014.
А в кацапстане есть волонтеры? Собирают на тепловизоры для обогрева? 🤪
Закупівлю за оптимальною ціною не може зробити. Тож грошей не рахує.
На відміну від притули, який знає як дешевше, і як надлишки від того дешевше в потрібну кишеню направити. Та й чмут також вирішив, що працювати з арахамією - далекоглядно.
По тобі й видно.
а наглядовим радам затримують зарплату по 400000 +премії????
з повагою до волонтерів, але ця влада за....бала вже гірше чим яникова.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Так откуда возьмутся деньги на дрони и ночные прицелы?
В Бюджет-2023 додали 520 млн грн на партії та ще 120 млн - на телеканал "Рада" Джерело: https://biz.censor.net/n3377927
Это для депутатов важнее, чем дроны, прицелы и т.д.
Я краще з подругами передам чоловіку та його побратимам. Та привезу з Польщі для ВКР СБУ.!!!
🤦🏼Бог с ним, мы не обращали внимание на выходки госпожи депутата Алины Михайловой, которая сперва по глупости попалась на продаже имущества добытого путем мародерства, а после оказалась фигурантом достаточно грязного ДТП.
😮Но вот история с закупкой броневиков "Спартан", это уже камень в огород самого Притулы. Анатолий Шарий обвинил Притулу ни много, ни мало в воровстве части собираемой суммы. Мы понимаем, что испанский блогер Шарий, это источник невысокой достоверности. Однако его слова нам подтвердили военные эксперты, к которым мы обратились.
💰Сумма, заявленная Притулой, больше чем в два раза превышает рыночную стоимость "Спартанов". И еще. Чтобы купить бронетранспортер в Англии, нужно иметь соотвествующую английскую лицензию. У Притулы ее нет и когда она будет - неизвестно. Это Англия, получить там что либо, задача не из простых.
🤷🏻♂️Понятно, что не сам Притула договаривался о броневиках. И не сам Притула оговаривал цену, тем более не имея лицензии. Цену ему назвали люди которые занимаются вопросом. И очевидно, эти люди уже воруют на имени Притулы.
😴Зеленского можно обвинять во многом. Но за оборотом денег в своих структурах он всегда следил тщательно. Притула эти вопросы пустил на самотек. И вот результат.
😎И это Притула еще не включился в серьезную политическую борьбу.
Парламентский телеканал "Рада" 29 декабря без торгов заключил соглашение с компанией "Кинокит" на производство программ для телемарафона стоимостью 120 млн грн. Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Люди, донатьте нашим захисникам. Не дивіться на те, що дає влада чи фонди; донатьте! В окопах наші хлопці мерзнуть, мокнуть але захищають Україну. Давайте їм допомогати. Вони ризикують життям заради нас. Слава Україні! Героям слава!
Парламентский телеканал "Рада" 29 декабря без торгов заключил соглашение с компанией "Кинокит" на производство программ для телемарафона стоимостью 120 млн грн. Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".