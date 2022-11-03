УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5628 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
5 368 27

Порошенко привіз у Навчальний Центр УДА дефіцитне обладнання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав у військовий Навчальний Центр Української добровольчої армії сучасний тренажер для підготовки операторів ПЗРК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Керівник центру – Роман Танетко з позивним "Рембо", депутат Дніпропетровської облради від "Європейської Солідарності", колишній командир штурмової роти УДА, очільник осередку ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" у Дніпрі.

У 2014-му "Рембо" добровольцем пішов в АТО. Був у найгарячіших точках: Авдіївці, Волновасі, Пісках, Красногорівці. Тож добре знає, наскільки важливим є навчання військовій справі. У Навчальному Центрі УДА готують артилеристів, парамедиків, штурмові загони, аеророзвідку. Інструктори – люди з великим військовим досвідом. А випускники воюють на найгарячіших ділянках фронту.

Порошенко привіз у Навчальний Центр УДА дефіцитне обладнання 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав буржуйки та генератори підрозділу ППО на Дніпропетровщині. ФОТО


Порошенко привіз у Навчальний Центр УДА дефіцитне обладнання 02

"Сьогодні, як ми і обіцяли, ми робимо внесок у забезпечення навчальної бази для тих, хто проходить тут навчання. Коли я запитав у "Рембо", про що він мріє, він мені сказав: "мріємо ми в першу чергу про тренажер для ПЗРК. Але коштує він дуже дорого, понад 1,5 мільйона гривень, і черга розписана по підрозділам Збройних Сил", – згадує Порошенко.

Порошенко привіз у Навчальний Центр УДА дефіцитне обладнання 03

"Це був сюрприз, коли приїхали із заводу-виробника представники нашої команди і почали монтаж дуже якісної, нової версії – як щодо "заліза", так і щодо програмного забезпечення. Тренажер серйозно підвищує якість підготовки операторів ПЗРК", – розповів Порошенко.

Порошенко привіз у Навчальний Центр УДА дефіцитне обладнання 04

Також дивіться: Тренажер для операторів ПЗРК, профінансований Фондом Порошенка, вже відправляють у війська. ФОТО

Він наголосив – зараз підготовка операторів ПЗРК вкрай актуальна: "російські загарбники, агресори перейшли до нової тактики щодо атак по цивільним об’єктам. Під ударом знаходяться об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Ми бачимо, що різко зростає активність повітряних сил росіян на фронті, і саме тому сьогодні досвідчені оператори, які зможуть захистити українське небо, потрібні як повітря".

Порошенко привіз у Навчальний Центр УДА дефіцитне обладнання 05

Порошенко також повідомив, що Навчальний Центр може бути долучений до підготовки операторів БПЛА "Poseidon" масштабного проекту "Очі Арти", який реалізується спільно з ГО "Справа Громад".

Порошенко привіз у Навчальний Центр УДА дефіцитне обладнання 06

"У нас укладений контракт з одним із навчальних центрів Міністерства оборони, Генштабу. І я хотів би запропонувати, щоби ми опрацювали, і ви мали можливість спільно готувати операторів і пілотів цих безпілотних літальних апаратів спільно з навчальним центром командування Ракетних військ і артилерії", – пояснює Порошенко.

"Я переконаний, що нам вдасться виконати поставлені завдання. Дуже дякую вам за службу – і разом до перемоги", – наголосив Порошенко.

Автор: 

армія (3772) допомога (8375) Порошенко Петро (15180)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Серед військових, поголений, впевнений ...таким повинен бути президент ,а не лідер по випуску відосиків з іміджем, самі знаєте яким
показати весь коментар
03.11.2022 09:29
+18
клятий порох знову піариться
і так, ****, по кілька разів на тиждень
а де такий піар від зелених???
вони прийшли брати а не давати.....
показати весь коментар
03.11.2022 09:36
+15
Так недавно Кірюша Тімашенка піарився на Тахо від Дженерал Моторс. Але ні, то він не військовим вручав, а навпаки - віджав від них. То піярр? 🤔
показати весь коментар
03.11.2022 09:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лица бандитов и взяточников ретушируются, лица тех, кто нас защищают - нет. Вопрос почему...
показати весь коментар
03.11.2022 09:22 Відповісти
Первые таки свои а вторые явно враги,которые жить мешают.
показати весь коментар
03.11.2022 09:33 Відповісти
Щоб не зіпсувати першим "карьєру", мабуть...
показати весь коментар
03.11.2022 09:55 Відповісти
Где рояль и видосик?
показати весь коментар
03.11.2022 09:25 Відповісти
почекайте до вечора, або ввімкніть марафон...
показати весь коментар
03.11.2022 09:28 Відповісти
Серед військових, поголений, впевнений ...таким повинен бути президент ,а не лідер по випуску відосиків з іміджем, самі знаєте яким
показати весь коментар
03.11.2022 09:29 Відповісти
клятий порох знову піариться
і так, ****, по кілька разів на тиждень
а де такий піар від зелених???
вони прийшли брати а не давати.....
показати весь коментар
03.11.2022 09:36 Відповісти
Так недавно Кірюша Тімашенка піарився на Тахо від Дженерал Моторс. Але ні, то він не військовим вручав, а навпаки - віджав від них. То піярр? 🤔
показати весь коментар
03.11.2022 09:44 Відповісти
Єта піар, ілі єщьо нєт? 🤔
показати весь коментар
03.11.2022 09:41 Відповісти
Хорошее дело! Порох в последнее время активно помогает, спасибо ему за это.
показати весь коментар
03.11.2022 09:45 Відповісти
"Последнее время" - це постійно, починаючи з 2014 року.
показати весь коментар
03.11.2022 09:54 Відповісти
Наведу приклад: звернулися до нього в 2018р, щоб посприяв першочерговому отриманню житла двом сім'ям військовополонених. Він попросив знайти підходящі квартири, які продаються. Скоро сім'ї отримали документи на квартири. В декларації Порошенка, за той рік, зафіксована купля і дарування цих квартир. Тобто, мовчки купив і подарував це житло.
показати весь коментар
03.11.2022 10:31 Відповісти
Клятый Барыга, все никак не перестанет совать палки в колеса зеленскому
показати весь коментар
03.11.2022 09:53 Відповісти
А зезидент відзняв черговий відосик! Йому нема коли навіть поголитися,працює лізиком 24/7 бідося!
показати весь коментар
03.11.2022 10:15 Відповісти
Від сьогодні тут . А не визивпє тей самий рефлекс відосики без змісту, розкрадання збіжжя для ЗСУ і людей зеленим болотом, хайп на волонтерських машинах. Ой, Безугла це ти?
показати весь коментар
03.11.2022 10:38 Відповісти
у ней тутешній логін . Але їй як відновили її деактивований (щось там бреханула на Бутусова по Северодонецьку, окрім FВ, та ще й тут) логін в травні, а вона так і досі не заходить сюди.
показати весь коментар
03.11.2022 11:09 Відповісти
А що дійсно була тут ?
показати весь коментар
03.11.2022 11:41 Відповісти
була. Я навіть з нею сварився, матюгався
показати весь коментар
03.11.2022 11:45 Відповісти
Такі ніколи нічого не зрозуміють. Таких потрібно тільки поганою мітлою гнати і гнати подалі від уряду
показати весь коментар
03.11.2022 12:36 Відповісти
Дякуємо,адже ми зможемо виграти цю війну не числом,а вмінням.Наші бійці збережуть свої життя та єфективно будуть нищити ворога.
показати весь коментар
03.11.2022 11:33 Відповісти
"клятий шоколадний баоига". знову наживається на арміїї.
показати весь коментар
03.11.2022 20:53 Відповісти
Зараз Сергійко Притула таке саме привезе кудись. Ну і слава богу.
показати весь коментар
03.11.2022 21:47 Відповісти
 
 