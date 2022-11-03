Порошенко привіз у Навчальний Центр УДА дефіцитне обладнання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав у військовий Навчальний Центр Української добровольчої армії сучасний тренажер для підготовки операторів ПЗРК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Керівник центру – Роман Танетко з позивним "Рембо", депутат Дніпропетровської облради від "Європейської Солідарності", колишній командир штурмової роти УДА, очільник осередку ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" у Дніпрі.

У 2014-му "Рембо" добровольцем пішов в АТО. Був у найгарячіших точках: Авдіївці, Волновасі, Пісках, Красногорівці. Тож добре знає, наскільки важливим є навчання військовій справі. У Навчальному Центрі УДА готують артилеристів, парамедиків, штурмові загони, аеророзвідку. Інструктори – люди з великим військовим досвідом. А випускники воюють на найгарячіших ділянках фронту.

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"Сьогодні, як ми і обіцяли, ми робимо внесок у забезпечення навчальної бази для тих, хто проходить тут навчання. Коли я запитав у "Рембо", про що він мріє, він мені сказав: "мріємо ми в першу чергу про тренажер для ПЗРК. Але коштує він дуже дорого, понад 1,5 мільйона гривень, і черга розписана по підрозділам Збройних Сил", – згадує Порошенко.

"Це був сюрприз, коли приїхали із заводу-виробника представники нашої команди і почали монтаж дуже якісної, нової версії – як щодо "заліза", так і щодо програмного забезпечення. Тренажер серйозно підвищує якість підготовки операторів ПЗРК", – розповів Порошенко.

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Він наголосив – зараз підготовка операторів ПЗРК вкрай актуальна: "російські загарбники, агресори перейшли до нової тактики щодо атак по цивільним об’єктам. Під ударом знаходяться об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Ми бачимо, що різко зростає активність повітряних сил росіян на фронті, і саме тому сьогодні досвідчені оператори, які зможуть захистити українське небо, потрібні як повітря".

Порошенко також повідомив, що Навчальний Центр може бути долучений до підготовки операторів БПЛА "Poseidon" масштабного проекту "Очі Арти", який реалізується спільно з ГО "Справа Громад".

"У нас укладений контракт з одним із навчальних центрів Міністерства оборони, Генштабу. І я хотів би запропонувати, щоби ми опрацювали, і ви мали можливість спільно готувати операторів і пілотів цих безпілотних літальних апаратів спільно з навчальним центром командування Ракетних військ і артилерії", – пояснює Порошенко.

"Я переконаний, що нам вдасться виконати поставлені завдання. Дуже дякую вам за службу – і разом до перемоги", – наголосив Порошенко.