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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Ідентифіковано 4 зрадників, які вступили до окупаційного "МВД РФ" на Запоріжжі і проводять масові репресії, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників, які перебувають у захоплених районах півдня та сходу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

"У ході комплексних заходів встановлено особи ще чотирьох ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами "главного управления мвд по Запорожской области".

Серед них троє колишніх посадовців, які були звільнені з правоохоронних органів України за "кришування" наркоугруповань і систематичне хабарництво.

Встановлено, що в лавах псевдоутворення вони виконують каральні завдання агресорів з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованої територій регіону. Для цього використовують масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство, погрози, вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що під виглядом незаконних обшуків колаборанти розграбовують помешкання місцевих жителів. Під час таких "нальотів" у людей зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі.

Також вони беруть участь у захопленні місцевих підприємств, які відмовляються співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Задокументовано факти обкладання "даниною" власників агропідприємств. За різні суми "відкупних" зловмисники обіцяють фермерам не перешкоджати їм у господарській діяльності.

У разі незгоди – погрожують насильством та знищенням майна.

Також читайте: СБУ викрила екссуддю Жовтневого районного суду Маріуполя, який працює на окупантів

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази злочинних дій колаборантів, встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Зокрема, так званим:

  • заступнику начальника "Розовского РОВД";
  • начальнику карного розшуку "Каменско-Днепровского районного отдела милиции";
  • оперуповноваженому "Токмацкого районного отдела милиции";
  • працівнику "Днепрорудненского районного отдела милиции".

Наразі співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Ідентифіковано 4 зрадників, які вступили до окупаційного МВД РФ на Запоріжжі і проводять масові репресії, - СБУ 01

Автор: 

СБУ (12854) Запорізька область (3645) державна зрада (1691) колабораціонізм (1161)


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Топ коментарі
+15
на жаль запроданці-колоборанти ходять вільно по Києву...і НАВІТЬ до Верховної Ради... шуфричі, бужанські, дубінськи, дейнеги.... ..... ....
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03.11.2022 11:09
+8
як тільки Друг баканафф "залишив" СБУ, почалися якісь дії.....
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03.11.2022 11:07
+5
після звільнення території усіх запроданців-колоборантів на гіляку !!!
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03.11.2022 11:06
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після звільнення території усіх запроданців-колоборантів на гіляку !!!
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03.11.2022 11:06 Відповісти
На гілляку буде дуже простою смерттю. а по турецьки краще на палю. Злочинець конає від 2-ох годин до 2-ох діб
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03.11.2022 11:09 Відповісти
А яке він при цьому отримує задоволення від однієї з головних російських скрєп--колика в сраку
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03.11.2022 11:11 Відповісти
на жаль запроданці-колоборанти ходять вільно по Києву...і НАВІТЬ до Верховної Ради... шуфричі, бужанські, дубінськи, дейнеги.... ..... ....
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03.11.2022 11:09 Відповісти
Які це запроданці? Вони зрадили тільки країну тимчасового проживання. А Батьківщину вони не зрадять ніколи бо це моменетальна смерть. Не вірите то запитайте у Льоні Космонавта, колишнього мера Києва
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03.11.2022 11:13 Відповісти
Пришили только Ковалёва и этих отправьте на тот свет , а то только пугаете! Нормальной взрывчатки мало ⁉️Сальдо, белецкий ,спермоусов так и не сдохли и продолжают истязать украинцев‼️Вертолеты на русне подорвали , а этих опарышей только пугаете
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03.11.2022 11:31 Відповісти
Вельми цікаве походження прізвища Малофєєв. Щось подібне до українського Спермаль. Малофєєв це від малафї-сперми від коняки чи кабана? Чи може предки його були мінетниками
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04.11.2022 00:28 Відповісти
як тільки Друг баканафф "залишив" СБУ, почалися якісь дії.....
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03.11.2022 11:07 Відповісти
Які мерзотні пики.
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03.11.2022 11:07 Відповісти
мені ше смішно шо кричать наші: иииии, наші люди піднімали московію сотні літ, (перераховують), тобто наші люди були рабами та збоченцями?
ну ок. тепер вигрібаємо
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03.11.2022 11:12 Відповісти
Идентификация Борна в уборной...
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03.11.2022 11:09 Відповісти
У ході комплексних заходів встановлено особи ще чотирьох ворожих поплічників Джерело:
фото є, але чому немає прізвищ?
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03.11.2022 11:10 Відповісти
А де Бакланов був і шо робив?
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03.11.2022 11:10 Відповісти
Хари - на подбор. Sure, при гитлеровцах -это вылитые полицаи.
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03.11.2022 11:16 Відповісти
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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03.11.2022 11:17 Відповісти
А в них є родичі, сусіди, колеги і вони ще живі, отже треба залучати і їхнє оточення, таке ж лайно.
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03.11.2022 11:19 Відповісти
Також вони беруть участь у захопленні місцевих підприємств, які відмовляються співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Джерело: \\\\\\\\\\\

А то СБУ завжди захищала і т.д.????
ну хоть би не *******.
умніки, що в криму було та в донецькулуганську.
захищали вони, ти на себе подивись. просто на місці Байдена я би тупо сказав - та ...іться ви самі шо ви там не поділили.
Мені тупо було би настільки ..... ой, там кава остигла, ладно, щас поіграю в етого славянську гру, Відьмак.
Нє ну а шо? Єрмак? так ідіть напутіна так. вот просто бомбу дістаю, і - вот ще памперс змінить, оп, не смійтесь - иииии, ну тупий... то не Байден тупий, то ви такі.
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03.11.2022 11:19 Відповісти
Старух не арестован, значит все идёт по плану...слуги дьявола работают в Турборежиме...Скрепоусовых много ещё...
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03.11.2022 11:22 Відповісти
ну ось, як завжди - менти, судді депутати.
а ще дивуються кількості зрадників, коли ті, хто має з ними боротися самі перші сепари
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03.11.2022 11:24 Відповісти
Нестор Шуфрич кажись голова якогось комитету в зРаді...😆
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03.11.2022 11:27 Відповісти
Усі Шуфричі проявили себе у СДПУ(О)- Партія українських ОБРІЗАНИХ БОГОВИБРАНИХ, котрі пережили ХОЛОКОСТ. Холокост вони пережили здебльшого у вигляді сперматозоїдів у батьківських яйцях
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04.11.2022 00:32 Відповісти
Почему то первыми всегда перекрашиваются менты
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03.11.2022 11:33 Відповісти
Не кажись , а точно 💯‼️"слуги" 🐸жаби с 🪱гадюками ОПЗЖопниками =слились в экстазе🤮
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03.11.2022 11:35 Відповісти
Судя по физиономиям, это глубокие интеллектуалы.
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03.11.2022 11:49 Відповісти
Какие отвратительные рожи.
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03.11.2022 12:06 Відповісти
Може вже треба повернутись до смертної кари в законодавстві.?
А ще булоб непогано якби звертали увагу на тих хто не зрадив присягу, та сумлінно продовжують служити на не окупованих територіях, кришуючи наркоту,кошмарячи бізнес,отримуючи хабарі т.т.і.,сама Дозвільна система чого варта
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03.11.2022 12:35 Відповісти
ключові слова тут "були звільнені"- УВАГА не покрані судовою системою, не відбуваючі покарання за кришування і т д. Головна проблема України - 90% порушивши закон ти будеш відмазаний чи відкуплений чи умовно і т д. от тепер пожинайте плоди вашого по ку ізму....
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03.11.2022 13:22 Відповісти
Повинен бути чёрний список на ліквідацію терористів.Щоб кожна людина знала їх в лице і пофамільно.Також за кожну тварюку нагороду і по закону право на знищення тварюк.
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03.11.2022 17:07 Відповісти
які були звільнені з правоохоронних органів України за "кришування" наркоугруповань і систематичне хабарництво

а якщо б сиділи у вязниці, то ніякої зради б і не було. Але мусора один одного криють
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03.11.2022 19:09 Відповісти
 
 