Двом російським військовим, які зґвалтували вагітну жінку, катували та грабували людей на Київщині, оголошено підозру. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства і держави та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили ще двох російських військових, причетних до встановлених фактів знущань та жорстокого поводження з населенням під час окупації Київщини у березні цього року. Людей катували, утримували як заручників, грабували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Поліцейські задокументували, що один із них разом із поки не встановленим російським військовим-ґвалтівником, познущалися з вагітної жінки, внаслідок чого вона втратила дитину.

В ході розслідування встановлено, що до цих злочинів причетні військовослужбовці 6-го танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу збройних сил рф.

За наявною інформацією, двоє озброєних окупантів удень на вулиці накинулися на місцеву мешканку, побили її, вибили зуби та, приставивши до спини автомата, змусили зайти до будинку, де зґвалтували. Потерпіла сказала росіянам, що вагітна та благала її не чіпати, однак це не зупинило нападників", - йдеться в повідомленні.

Особу другого співучасника злочину наразі встановлює поліція.

Третій фігурант під час злочину перебував на вході в будинок, щоб не допустити сторонніх осіб.

Слідчі Головного слідчого управління на підставі зібраних доказів оголосили підозри двом військовослужбовцям - одному ґвалтівнику і тому, що "стояв на варті" - у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 12-ти років.

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