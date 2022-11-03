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Двом російським військовим, які зґвалтували вагітну жінку, катували та грабували людей на Київщині, оголошено підозру. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства і держави та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили ще двох російських військових, причетних до встановлених фактів знущань та жорстокого поводження з населенням під час окупації Київщини у березні цього року. Людей катували, утримували як заручників, грабували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Поліцейські задокументували, що один із них разом із поки не встановленим російським військовим-ґвалтівником, познущалися з вагітної жінки, внаслідок чого вона втратила дитину.

В ході розслідування встановлено, що до цих злочинів причетні військовослужбовці 6-го танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу збройних сил рф.

За наявною інформацією, двоє озброєних окупантів удень на вулиці накинулися на місцеву мешканку, побили її, вибили зуби та, приставивши до спини автомата, змусили зайти до будинку, де зґвалтували. Потерпіла сказала росіянам, що вагітна та благала її не чіпати, однак це не зупинило нападників", - йдеться в повідомленні.

Особу другого співучасника злочину наразі встановлює поліція.

Третій фігурант під час злочину перебував на вході в будинок, щоб не допустити сторонніх осіб.

Слідчі Головного слідчого управління на підставі зібраних доказів оголосили підозри двом військовослужбовцям - одному ґвалтівнику і тому, що "стояв на варті" - у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 12-ти років.

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Двом російським військовим, які зґвалтували вагітну жінку, катували та грабували людей на Київщині, оголошено підозру 01
Двом російським військовим, які зґвалтували вагітну жінку, катували та грабували людей на Київщині, оголошено підозру 02

Автор: 

армія рф (17526) зґвалтування (387) Київська область (4044) Нацполіція (15205) воєнні злочини (1864)


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Топ коментарі
+21
Якого чорта їхні пики замальовувати.
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03.11.2022 12:10
+19
Якщо е особи , то в них е призвіща
Не фіг соромиться - озвучуйте призвіща злочинців на весь світ . Нехай їх свиноматки за серця хапаються від позору ‼️‼️‼️
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03.11.2022 12:08
+18
Ці кацапські мерзенні ублюдки та їм подібні мають здохнути...
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03.11.2022 11:57
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Ці кацапські мерзенні ублюдки та їм подібні мають здохнути...
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03.11.2022 11:57 Відповісти
І це чисті вєлікіє рускіє. Ось, це ядро, яке є джерелом усього зла, що вони нам роблять, не кадиривці, не буряти, не інші.
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03.11.2022 12:28 Відповісти
Якщо е особи , то в них е призвіща
Не фіг соромиться - озвучуйте призвіща злочинців на весь світ . Нехай їх свиноматки за серця хапаються від позору ‼️‼️‼️
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03.11.2022 12:08 Відповісти
Їхні самки ще й пишатимуться своїми самцями.
Але це не значить, що не треба публікувати прізвища тих покидьків.
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03.11.2022 12:17 Відповісти
Якого чорта їхні пики замальовувати.
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03.11.2022 12:10 Відповісти
Русские мрази! Ссыкуны опущенные!
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03.11.2022 12:13 Відповісти
Чому не оголосили їх в розшук в т.ч. В міжнародний та не засвітили їхні пики та прізвища
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03.11.2022 12:18 Відповісти
Заочно?
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03.11.2022 12:19 Відповісти
какая нафиг підозра... подогнали быка Соловья и ишака Рамзанку и пусть пользуют их до смерти... підозра... каждый первый кацап должен быть убит... чем больше будет их убито сейчас - тем быстрее закончится война...
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03.11.2022 12:37 Відповісти
а тут то чого ,морди пида...рам позакривали ?
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03.11.2022 12:46 Відповісти
НЕХОВАЙТЕ морди пїдарасів!

"вже вкотре просимо
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03.11.2022 13:10 Відповісти
В полон не брати ,а розстріляти на місці,
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03.11.2022 13:11 Відповісти
Як там поживають ті довпойопи які розповідали 23.02, що ніякої війни не буде і треба готуватися до шашликів, і що це американські ЗМІ нагнітають істєрію. До речі, сім'я цієї вагітної жінки могла вивезти її у більш безпечне місце, якби її попередили до початку війни. Однак у нас зараз не на часі критикувати діючу владу, вони святі.
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03.11.2022 13:17 Відповісти
"наши мальчики" *****
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03.11.2022 13:54 Відповісти
 
 