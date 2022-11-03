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Чиновник на Черкащині закликав до підтримки військ РФ та знищення українців, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки викрила чиновника на Черкащині, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Чоловік виправдовував ракетні ударі по українських містах та вбивства цивільних громадян. Водночас зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх військових злочинів у Бучі.

За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.

"Після початку повномасштабного вторгнення він "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Він відкрито підтримував політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Під час обшуку, за сприяння керівництва установи, де працював фігурант, правоохоронці виявили у зловмисника мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних матеріалів, слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Судом зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності проти державної безпеки України.

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Чиновник на Черкащині закликав до підтримки військ РФ та знищення українців, - контррозвідка СБУ 01
Чиновник на Черкащині закликав до підтримки військ РФ та знищення українців, - контррозвідка СБУ 02
Чиновник на Черкащині закликав до підтримки військ РФ та знищення українців, - контррозвідка СБУ 03

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12854) Чернігівська область (914)


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Топ коментарі
+14
За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.

"Після початку повномасштабного вторгнення він "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Джерело:
Після початку пономаштабного вторгнення пройшло 8,5 місяців. В мене питання, чому оточуючі відразу не начистили фейс та не здали СБУ. Мабуть поділяють його погляди. Можна притягувати за не запобігання злочину, а можливо навіть за держзраду.
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03.11.2022 12:55
+12
який жирний кабан
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03.11.2022 12:34
+12
Чому таке, не стається з РПЦпопами, справи є затримань немає?
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03.11.2022 12:38
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який жирний кабан
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03.11.2022 12:34 Відповісти
Угу, саме так, жирна прокацапська свиня. Тепер цю потвору треба буде кормити років 10-15 за наш рахунок.
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03.11.2022 12:43 Відповісти
Швидко схудне
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03.11.2022 12:49 Відповісти
хай відпрацьовує, хоч роботяга ще той. згодится носити плутоній
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03.11.2022 12:53 Відповісти
Заслуговує розстрілу, подла.
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03.11.2022 13:01 Відповісти
краще на палю - не будемо забувати славні козацькі традиції
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03.11.2022 13:44 Відповісти
Чому таке, не стається з РПЦпопами, справи є затримань немає?
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03.11.2022 12:38 Відповісти
Такі серйозні підозри і обвинувачення,а чому прізвище хряка не повідомляють,в чому таємниця?
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03.11.2022 12:49 Відповісти
За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.

"Після початку повномасштабного вторгнення він "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Джерело:
Після початку пономаштабного вторгнення пройшло 8,5 місяців. В мене питання, чому оточуючі відразу не начистили фейс та не здали СБУ. Мабуть поділяють його погляди. Можна притягувати за не запобігання злочину, а можливо навіть за держзраду.
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03.11.2022 12:55 Відповісти
мерзота 👎👎👎
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03.11.2022 13:15 Відповісти
Кабанчик знатний. Може досить годувать?!
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03.11.2022 13:19 Відповісти
На Жовті води цю потвору..
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03.11.2022 13:51 Відповісти
радянське лайно в голові.
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03.11.2022 14:50 Відповісти
Ми робимо велику помилку коли сажаємо таке лайно замість того щоб по законам воєнного часу розтрілювати.Скільки повинно загинути наших громадян і зруйновано інфраструктуру щоб до нас дійшор що це геноцид не на словах і не десь ,а це реалія.Вони хочуть нас знищити.Ми повинні нищити ворога ,а не гратися в якісь іграшки толерантності.
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03.11.2022 17:01 Відповісти
 
 