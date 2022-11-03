Чиновник на Черкащині закликав до підтримки військ РФ та знищення українців, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки викрила чиновника на Черкащині, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Чоловік виправдовував ракетні ударі по українських містах та вбивства цивільних громадян. Водночас зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх військових злочинів у Бучі.

За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.

"Після початку повномасштабного вторгнення він "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Він відкрито підтримував політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Під час обшуку, за сприяння керівництва установи, де працював фігурант, правоохоронці виявили у зловмисника мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних матеріалів, слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Судом зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності проти державної безпеки України.

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