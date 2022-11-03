В.о. глави СБУ Малюк та посли G-7 обговорили безпекові виклики після вторгнення РФ: Захід не знижуватиме темпи підтримки України. ФОТОрепортаж

Топ-країни світу не збираються знижувати темпи підтримки України у війні проти Росії. Також іноземці підтримують посилення контррозвідки у роботі СБУ та розуміють, що реформа Служби безпеки має обов’язково враховувати військовий досвід.

Про це йшлося на зустрічі послів G7 із в.о. голови СБУ Василем Малюком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби безпеки.

На зустрічі у Києві G-7 представляли посли Анка Фельдгузен (Німеччина), Мелінда Сіммонс (Велика Британія), Етьєн де Понсен (Франція), П'єр Франческо Дзадзо (Італія), Кунінорі Мацуда (Японія), а також повірені у справах послів Ешлі Малруні (Кана) та Крістофер Сміт (США). Вони висловили підтримку Україні та її громадянам, запевнивши у подальшій допомозі з боку своїх країн.

Малюк розповів, як спільно з парламентом триває напрацювання законодавчих ініціатив для посилення спроможностей СБУ, особливо у період війни. Ключовий напрям – вдосконалення контррозвідувальної діяльності для відсічі збройній агресії РФ.

За його словами, наразі повністю переформатовані контррозвідка та військова контррозвідка, щоб максимально ефективно виконувати бойові завдання на лінії фронту. При цьому співробітники СБУ працюють не тільки у найбільш гарячих точках війни, а й на деокупованих територіях і в тилу, викриваючи агентурні мережі РФ, колаборантів і зрадників.

"Наші країни продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі з російською збройною агресією. Також ми відкриті до подальших дискусій в питанні підтримки впровадження реформ в Україні, у тому числі пов’язаних із законодавчими ініціативами щодо посилення спроможностей СБУ", - наголосила Фельднузен, чия країна у 2022 році головує в G-7.

Також Малюк розповів про зміни у підходах до роботи та самоочищення Служби від "кротів" і зрадників, які працювали на спецслужби РФ.

Очільник СБУ подякував послам за допомогу, яку надають Україні їхні держави.

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