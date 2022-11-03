У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ "траурної моди". ФОТОрепортаж

Із 1 по 3 листопада в Москві відбувається виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022".

Про це повідомляє видання Коммерсант, інформує Цензор.НЕТ.

На виставці презентували нові моделі трун, надгробків, хрестів та інших похоронних аксесуарів.

Відвідувачі могли сфотографуватися з юнаком у труні. На заході проходили майстер-класи та конкурси, а також шоу-показ "траурної моди" і творчих костюмів "за авторським проектом "Преображення"".

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