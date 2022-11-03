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У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ "траурної моди". ФОТОрепортаж

Із 1 по 3 листопада в Москві відбувається виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022".

Про це повідомляє видання Коммерсант, інформує Цензор.НЕТ.

На виставці презентували нові моделі трун, надгробків, хрестів та інших похоронних аксесуарів.

Відвідувачі могли сфотографуватися з юнаком у труні. На заході проходили майстер-класи та конкурси, а також шоу-показ "траурної моди" і творчих костюмів "за авторським проектом "Преображення"".

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У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ траурної моди 01
У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ траурної моди 02
У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ траурної моди 03
У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ траурної моди 04
У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ траурної моди 05
У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ траурної моди 06
У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ траурної моди 07
У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ траурної моди 08

Автор: 

виставка (285) поховання (202) росія (65379)


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Топ коментарі
+68
страна дебилов
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03.11.2022 16:17
+29
Дно......
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03.11.2022 16:18
+26
Страна некромантов... Если кто-то хочет увидеть как выглядит АД, то поезжайте на рабссею.
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03.11.2022 16:42
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А в реалі це буде п"яний поштар, що принесе брудний сміттєвий пакет з некомплектним набором запчастин кацапського вилупка, за який його кацапськи родичі будуть намагатися отримати некомплектний набір запчастин під назвою "Лада".
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05.11.2022 10:13 Відповісти
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