У Москві проходить виставка ритуальних послуг: Презентували нові моделі трун та провели шоу-показ "траурної моди". ФОТОрепортаж
Із 1 по 3 листопада в Москві відбувається виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022".
Про це повідомляє видання Коммерсант, інформує Цензор.НЕТ.
На виставці презентували нові моделі трун, надгробків, хрестів та інших похоронних аксесуарів.
Відвідувачі могли сфотографуватися з юнаком у труні. На заході проходили майстер-класи та конкурси, а також шоу-показ "траурної моди" і творчих костюмів "за авторським проектом "Преображення"".
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показати весь коментар05.11.2022 10:13 Відповісти Мені подобається 0
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