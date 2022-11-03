Акаунт Залужного в інстаграмі зламали, фахівці працюють над відновленням доступу до сторінки, - ВВС. ФОТО
Хакери 3 листопада отримали доступ до інстаграм-акаунту головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного.
Це підтвердила ВВС його консультантка зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська, інформує Цензор.НЕТ.
Зазвичай Залужний викладав в інстаграмі фото родини, але в четвер в ньому з'явилось фото з написом, що хакери "ДНР" буцімто зламали програму управління українськими військами DELTA.
Фото профілю змінили на зображення президента Росії Володимира Путіна.
Фахівці генштабу працюють над відновленням доступу до сторінки головнокомандувача ЗСУ.
Топ коментарі
+29 Бенина Мама
показати весь коментар03.11.2022 19:27
+13 Andrey Shevchenko #387516
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+11 Envoy
показати весь коментар03.11.2022 19:32
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Та і взагалі, публікувати в соцмережах зображення своїх рідних і близьких, особливо дітей - це справа ризикова для публічних людей.
але людьский фактор з тобою не погодиться ))))))
нажаль, напевно.
Никто никогда не взломает.
Но если взломают, то Москва2, Москва3 и тд.
Генштаб мордора подтведит.
Грозев рассказывал, как они какого-то генерала "взламывали", я лежал и плакал, не мог это перенести стоя.
Ой-вей.....
"Кому багато довірено, з того більше й вимагають"
Ось така IT-безпека в країні.
Питання риторичне.
Можна ще візуально піддивитись, але це мало верогідно. Тому, думаю, що були софт та девайс.
Ещё бы Тик-Ток завели, самое время...