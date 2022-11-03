УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5555 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 279 30

Акаунт Залужного в інстаграмі зламали, фахівці працюють над відновленням доступу до сторінки, - ВВС. ФОТО

Хакери 3 листопада отримали доступ до інстаграм-акаунту головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного.

Це підтвердила ВВС його консультантка зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська, інформує Цензор.НЕТ.

Зазвичай Залужний викладав в інстаграмі фото родини, але в четвер в ньому з'явилось фото з написом, що хакери "ДНР" буцімто зламали програму управління українськими військами DELTA.

Акаунт Залужного в інстаграмі зламали, фахівці працюють над відновленням доступу до сторінки, - ВВС 01

Фото профілю змінили на зображення президента Росії Володимира Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ з 24 лютого втратила вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані, ця війна стане причиною руйнації Росії, - Залужний

Акаунт Залужного в інстаграмі зламали, фахівці працюють над відновленням доступу до сторінки, - ВВС 02

Фахівці генштабу працюють над відновленням доступу до сторінки головнокомандувача ЗСУ.

Автор: 

хакер (1353) Instagram (181) Залужний Валерій (725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Это всё, что может сделать вонючая Параша против ЗСУ.
показати весь коментар
03.11.2022 19:27
+13
Нахрена Залужному инстаграм?
показати весь коментар
03.11.2022 19:28
+11
Как и тебе Он просто человек .
показати весь коментар
03.11.2022 19:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это всё, что может сделать вонючая Параша против ЗСУ.
показати весь коментар
03.11.2022 19:27 Відповісти
так-бо самого Залужного,ЗСУ та українську незламну націю не зламати...
показати весь коментар
03.11.2022 19:42 Відповісти
Нахрена Залужному инстаграм?
показати весь коментар
03.11.2022 19:28 Відповісти
Как и тебе Он просто человек .
показати весь коментар
03.11.2022 19:32 Відповісти
Під час війни зі смертельнтм ворогом українського народу - рашистською пітьмою, у таких постатей, як генерал Залужний, не може бути нічого такого особистого, що може впливати на психоемоційний стан Головнокомандувача ЗСУ, оскільки в ситуації, коли щогодини потрібно приймати якісь важливі рішення, подібні дії ворога спроможні знижувати якість таких рішень.
Та і взагалі, публікувати в соцмережах зображення своїх рідних і близьких, особливо дітей - це справа ризикова для публічних людей.
показати весь коментар
03.11.2022 22:59 Відповісти
З точки зору конструктиву та здорового глузду - ти правий.
але людьский фактор з тобою не погодиться ))))))

нажаль, напевно.
показати весь коментар
04.11.2022 01:47 Відповісти
Куда интереснее вопрос знал ли Залужный о нападении РФ 24 февраля и какие меры предпринял для защиты гражданского населения Украины.
показати весь коментар
04.11.2022 00:37 Відповісти
не раскачивай лодку! не правацируй зраду!
показати весь коментар
04.11.2022 01:48 Відповісти
маск купив інсту і почалось
показати весь коментар
03.11.2022 19:29 Відповісти
Не купил, а продал, не волгу, а квартиру... и тд. Дебіли ***...
показати весь коментар
03.11.2022 19:31 Відповісти
підтримую попереднього дописувача Григорича - Маск навіть не знає що інста існує
показати весь коментар
03.11.2022 19:57 Відповісти
Ну и зачем Залужному оно? Видосики и фотки выкладывать? Так при министерстве есть целый отдел по работе с гражданами и публичной информации
показати весь коментар
03.11.2022 19:38 Відповісти
там єсть Люся...
показати весь коментар
03.11.2022 19:41 Відповісти
Ви ще спитайте, нащо Залужний захоплюється "ваєнним гєнієм гєрасімова", як написано у журналі Time.
показати весь коментар
03.11.2022 19:51 Відповісти
У Time писали, що він вивчав роботи Герасимова. А також, що він віддає належне расіській військовій науці. Залужний "поважав і захоплювався" (саме у минулому часі) військовою організацією супротивника. Був вихований на тій моделі, але бажав скинути радянські військові догми, бо бачив з середини, що вони обтяжують ЗСУ.
показати весь коментар
03.11.2022 20:37 Відповісти
Залужный мужик умный..есть такая работа.. сбросить фейк..типа идём на Херсон..а фигачим быдло рюSкое под Харьковом 😛😛😛
показати весь коментар
03.11.2022 19:53 Відповісти
**** не ставьте пароли типа 12345 и qwerty.
показати весь коментар
03.11.2022 20:00 Відповісти
Там був пароль - "****************")))
показати весь коментар
03.11.2022 21:48 Відповісти
Москва1
Никто никогда не взломает.
Но если взломают, то Москва2, Москва3 и тд.
Генштаб мордора подтведит.
Грозев рассказывал, как они какого-то генерала "взламывали", я лежал и плакал, не мог это перенести стоя.
показати весь коментар
04.11.2022 07:43 Відповісти
Та це "пабеда" "мидаль" хакеру.
показати весь коментар
03.11.2022 20:03 Відповісти
Залужний? В тій помийці?
Ой-вей.....
показати весь коментар
03.11.2022 20:10 Відповісти
що по-вашому не помийка?
показати весь коментар
03.11.2022 20:18 Відповісти
тобто, непомийок і не має?
показати весь коментар
04.11.2022 01:49 Відповісти
Залужний-звичайна людина,яка при тому є талановитий війсковий!Мене у тій "помийці" немає,як і у Мордакнизі та одноглазниках.Та що,я краще за Валерія Федоровича?!Азохенвей...
показати весь коментар
03.11.2022 23:25 Відповісти
не був би він головнокомандувачем - був би "звичайною людиною".
"Кому багато довірено, з того більше й вимагають"
показати весь коментар
04.11.2022 01:51 Відповісти
Я вас всіх вітаю, Главком підцепив трояна на телефон.
Ось така IT-безпека в країні.
показати весь коментар
03.11.2022 20:10 Відповісти
а телефони його підлеглих, гадаєш, залишились незаразними?

Питання риторичне.
показати весь коментар
03.11.2022 20:21 Відповісти
Тобто пароль к інсті можно отримати тількі за допомогою трояна на телефоні?
показати весь коментар
03.11.2022 23:41 Відповісти
Ні, на абиякий девайс. Якийсь шкідливий софт.
Можна ще візуально піддивитись, але це мало верогідно. Тому, думаю, що були софт та девайс.
показати весь коментар
04.11.2022 03:15 Відповісти
Инстаграм - это для пенсионеров и детей.

Ещё бы Тик-Ток завели, самое время...
показати весь коментар
04.11.2022 05:41 Відповісти
 
 