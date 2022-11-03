Акаунт Залужного в інстаграмі зламали, фахівці працюють над відновленням доступу до сторінки, - ВВС. ФОТО

Хакери 3 листопада отримали доступ до інстаграм-акаунту головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного.

Це підтвердила ВВС його консультантка зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська, інформує Цензор.НЕТ.

Зазвичай Залужний викладав в інстаграмі фото родини, але в четвер в ньому з'явилось фото з написом, що хакери "ДНР" буцімто зламали програму управління українськими військами DELTA.

Фото профілю змінили на зображення президента Росії Володимира Путіна.

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Фахівці генштабу працюють над відновленням доступу до сторінки головнокомандувача ЗСУ.