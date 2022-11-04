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Новини Фото Війна
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8 ворожих "Шахедів" приземлено на Дніпропетровщині. Ворог обстріляв із "Градів" та важкої артилерії 4 громади, - ОВА. ФОТО

Минулої ночі сили ППО збили 8 ворожих "Шахедів" на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі. Класна робота!", - зазначає він.

За словами Резніченка, тероризували росіяни район і іншою зброєю. Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади - Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. Минулося без постраждалих.

"У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач. У інших районах вночі волала сирена, та обійшлося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно", - додає він.

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8 ворожих Шахедів приземлено на Дніпропетровщині. Ворог обстріляв із Градів та важкої артилерії 4 громади, - ОВА 01
8 ворожих Шахедів приземлено на Дніпропетровщині. Ворог обстріляв із Градів та важкої артилерії 4 громади, - ОВА 02
8 ворожих Шахедів приземлено на Дніпропетровщині. Ворог обстріляв із Градів та важкої артилерії 4 громади, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28687) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1207) дрони (4762) Дніпропетровська область (3771)


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На жаль поки ЗСУ та ГУР не мають можливості вземлити )(уйла. Але це тимчасово.
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04.11.2022 07:43 Відповісти
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04.11.2022 08:07 Відповісти
Це той резніченко, що краде народні гроші?
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04.11.2022 16:15 Відповісти
он исправился! теперь работает в ПВО.
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04.11.2022 20:02 Відповісти
 
 