Окупанти вночі вдарили ракетами по Миколаєву, влучили у складські приміщення, виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Ммиколаєву, внаслідок цього виникла пожежа.
Про це повідомляє ДСНС Миколаївщини, інформує Цензор.НЕТ.
Так, близько опівночі російські загарбники вкотре завдали ракетного удару по Миколаєву із ЗРК С-300. Окупанти поцілили у складські приміщення в Корабельному районі міста, в результаті чого вони загорілись.
"О 01:37 пожежу ліквідовано на площі 200 кв. м. Від вогню врятовано 10 автомобілів, розташовані поруч зі складами. 3 транспортні засоби, що знаходились у приміщенні, знищено, ще 10 поруч розташованих пошкоджено. Інформація про жертв та постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар04.11.2022 10:12 Відповісти Мені подобається 0
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