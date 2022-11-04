Рашисти вночі обстріляли Куп’янський район: Ракети влучили на території сільгосппідприємств. ФОТОрепортаж

Російські загарбники ракетами вдарили по Куп’янському району Харківщини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 4 листопада близько 3:30 ночі окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ракети влучили на території двох сільськогосподарських підприємств: пошкоджено елеватори", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, окупанти обстірляли населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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