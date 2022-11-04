Росіяни продовжують обстрілювати Бериславський район Херсонської області. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Російські військову продовжують обстрілювати прифронтові та визволені населені пункти Бериславського району, є загиблі й поранені. Поліція відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"Поліція Херсонщини фіксує чергові злочини окупантів проти мирного населення. російські війська вкотре обстріляли з артилерії, танків і мінометів прифронтові та деокуповані населені пункти Бериславського району, є загиблі і поранені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищені приватні будинки, гаражі, автомобілі, магазини, пошкоджені дороги. На місця подій виїжджали працівники поліції, які фіксували факти збройної агресії військових РФ та збирали речові докази.

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