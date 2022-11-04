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Росіяни продовжують обстрілювати Бериславський район Херсонської області. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Російські військову продовжують обстрілювати прифронтові та визволені населені пункти Бериславського району, є загиблі й поранені. Поліція відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"Поліція Херсонщини фіксує чергові злочини окупантів проти мирного населення. російські війська вкотре обстріляли з артилерії, танків і мінометів прифронтові та деокуповані населені пункти Бериславського району, є загиблі і поранені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищені приватні будинки, гаражі, автомобілі, магазини, пошкоджені дороги. На місця подій виїжджали працівники поліції, які фіксували факти збройної агресії військових РФ та збирали речові докази.

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Росіяни продовжують обстрілювати Бериславський район Херсонської області. Є загиблі та поранені 01
Росіяни продовжують обстрілювати Бериславський район Херсонської області. Є загиблі та поранені 02
Росіяни продовжують обстрілювати Бериславський район Херсонської області. Є загиблі та поранені 03
Росіяни продовжують обстрілювати Бериславський район Херсонської області. Є загиблі та поранені 04

Автор: 

обстріл (28596) Херсонська область (5776)


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Кацапи мразь , щоб ви здохли всі і поскоріше 😡
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04.11.2022 14:23 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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04.11.2022 14:24 Відповісти
Чайка,помоліться, будь ласка, щоб ЗСУ пройшли ті критичні 20 км вперед і накрили орків з усього що мають. Бережіть себе
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04.11.2022 14:46 Відповісти
магический и творческий взгляд в анус ***** решает многое...
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04.11.2022 14:35 Відповісти
Люди, живущие на линии фронта, ну че вы сидите? Выезжайте на время куда нибудь. Сколько еще надо трупов чтобы вы поняли, что этим дол****** срать на гражданское население?
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04.11.2022 14:38 Відповісти
До штабу росіян у селі Веселе на Херсонщині прилетів «подарунок» від ЗСУ За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, російські генерали «познайомилися ближче» із ************ нашої артилерії близько. У цей час багато хто з них перебував у штабі для планування операцій проти українських військових.
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04.11.2022 14:41 Відповісти
 
 