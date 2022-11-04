Нацгвардійці на Харківщині стріляють у росіян агітками із закликом здаватися в полон. ФОТОрепортаж

На Харківщині нацгвардійці 3-ї бригади оперативного призначення запускають по російським загарбникам агітаційні снаряди з інструкцією здачі в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

"У Харківській області нацгвардійці 3-ї бригади оперативного призначення запускають по російським загарбникам агітаційні снаряди з інструкцією здачі в полон. Листівки адресовані росіянам і мобілізованим окупантам так званих "Л/ДНР", – йдеться у повідомленні.

Артилеристи закидали листівками позиції російських військ із прикордонного форпосту Харківщини. Для цього було задіяно спеціальні агітаційні снаряди гаубиць Д-30. Листівки містять інформацію з планом дій для адресата щодо безпечної здачі в полон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трофейний "ленд-ліз": захоплена у росіян техніка надходить захисникам України "в промислових масштабах". ВIДЕО

"У кожному снаряді знаходиться півтори тисячі одиниць таких листівок із нагадуваннями для окупантів про те, що Україна скоро поверне свої землі, а росіяни мають шанс скласти зброю і вижити. Агітаційні снаряди випускають по різних напрямках, щоб більше загарбників змогли отримати інформацію", – йдеться у повідомленні.

Артилеристи зазначають, що такі листівки є одним з найефективніших способів інформаційної роботи з ворогом.

"Ми можемо донести нашому противнику, що на нашій землі він може здатися в полон. До військових ставитимуться нормально згідно з нормами гуманітарного права. Ми закликаємо росіян ухилятися від мобілізації та здаватися в український полон, бо це краще, ніж загинути від нищівного вогню нашої артилерії", – зазначив командир гаубичного артилерійського дивізіону.

У Нацгвардії повідомляють, що такі засоби ефективні ще й тому, що російським військовим не дають користуватися адекватними каналами інформації, і здебільшого вони не мають інтернет-підключення.

Також читайте: Справи у Росії йдуть не дуже добре, очікую на хитрі контратаки ЗСУ, - посол Британії Сіммонс









