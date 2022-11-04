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Нацгвардійці на Харківщині стріляють у росіян агітками із закликом здаватися в полон. ФОТОрепортаж

На Харківщині нацгвардійці 3-ї бригади оперативного призначення запускають по російським загарбникам агітаційні снаряди з інструкцією здачі в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

"У Харківській області нацгвардійці 3-ї бригади оперативного призначення запускають по російським загарбникам агітаційні снаряди з інструкцією здачі в полон. Листівки адресовані росіянам і мобілізованим окупантам так званих "Л/ДНР", – йдеться у повідомленні.

Артилеристи закидали листівками позиції російських військ із прикордонного форпосту Харківщини. Для цього було задіяно спеціальні агітаційні снаряди гаубиць Д-30. Листівки містять інформацію з планом дій для адресата щодо безпечної здачі в полон.

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"У кожному снаряді знаходиться півтори тисячі одиниць таких листівок із нагадуваннями для окупантів про те, що Україна скоро поверне свої землі, а росіяни мають шанс скласти зброю і вижити. Агітаційні снаряди випускають по різних напрямках, щоб більше загарбників змогли отримати інформацію", – йдеться у повідомленні.

Артилеристи зазначають, що такі листівки є одним з найефективніших способів інформаційної роботи з ворогом.

"Ми можемо донести нашому противнику, що на нашій землі він може здатися в полон. До військових ставитимуться нормально згідно з нормами гуманітарного права. Ми закликаємо росіян ухилятися від мобілізації та здаватися в український полон, бо це краще, ніж загинути від нищівного вогню нашої артилерії", – зазначив командир гаубичного артилерійського дивізіону.

У Нацгвардії повідомляють, що такі засоби ефективні ще й тому, що російським військовим не дають користуватися адекватними каналами інформації, і здебільшого вони не мають інтернет-підключення.

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Нацгвардійці на Харківщині стріляють у росіян агітками із закликом здаватися в полон 01
Нацгвардійці на Харківщині стріляють у росіян агітками із закликом здаватися в полон 02
Нацгвардійці на Харківщині стріляють у росіян агітками із закликом здаватися в полон 03
Нацгвардійці на Харківщині стріляють у росіян агітками із закликом здаватися в полон 04

Автор: 

агітація (202) армія рф (17468) полон (1566) Національна гвардія (1537)


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Бойові снаряди краще розʼяснюють кацапам ніж агітки...
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04.11.2022 16:23 Відповісти
Маю надію що ці агітки чимсь просочені
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04.11.2022 17:14 Відповісти
краще б стріляли каністрами зі спиртом, через пару тижнів кацапів можна було б збирати як гриби
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04.11.2022 18:21 Відповісти
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04.11.2022 20:20 Відповісти
Дрон - колонка - агитация и инструкции как и куда сдаться - летаем по посадкам. Можете даже скинуть еду.
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04.11.2022 22:26 Відповісти
 
 