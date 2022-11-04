Протягом години війська РФ обстрілювали прикордонне село Білопільської громади Сумської області. ФОТОрепортаж

Армія Росії упродовж години обстрілювала прикордонне село у Білопільській громаді Сумської області, пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"На мирних мешканців ворог спрямував 28 снарядів із САУ. Пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі попадання в помешкання. Від них лишилися наскрізні діри в дахах, розбиті стіни, знищене майно місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині із САУ і мінометів: пошкоджено лінії електропередач. ФОТО











