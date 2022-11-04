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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Протягом години війська РФ обстрілювали прикордонне село Білопільської громади Сумської області. ФОТОрепортаж

Армія Росії упродовж години обстрілювала прикордонне село у Білопільській громаді Сумської області, пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"На мирних мешканців ворог спрямував 28 снарядів із САУ. Пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі попадання в помешкання. Від них лишилися наскрізні діри в дахах, розбиті стіни, знищене майно місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні. 

За попередніми даними, люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині із САУ і мінометів: пошкоджено лінії електропередач. ФОТО

Протягом години війська РФ обстрілювали прикордонне село Білопільської громади Сумської області 01
Протягом години війська РФ обстрілювали прикордонне село Білопільської громади Сумської області 02
Протягом години війська РФ обстрілювали прикордонне село Білопільської громади Сумської області 03
Протягом години війська РФ обстрілювали прикордонне село Білопільської громади Сумської області 04
Протягом години війська РФ обстрілювали прикордонне село Білопільської громади Сумської області 05
Протягом години війська РФ обстрілювали прикордонне село Білопільської громади Сумської області 06

Автор: 

обстріл (28596) Сумська область (3707) Живицький Дмитро (466)


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А не пора ли и нам ******** по курской анамалии, да так что бы пердаки кацапские слиплись!
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04.11.2022 17:08 Відповісти
обязательно *******. Всю аномалию в труху. Но потом.
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04.11.2022 17:19 Відповісти
А вони і будуть обстрілювати допоки не полетить туди "обратка"! Де наша артилерія якій америка не вказує куди стріляти? Чи д'єрмак не дозволяє? Скільки можна бути статистом?!!!
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04.11.2022 17:22 Відповісти
Вони і тоді будуть обстрілювати. Треба тільки москву да місто леніна херачити дак шматком асфальту не виходить...
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04.11.2022 17:57 Відповісти
наша ариллерия на фронте. Там же и контрбатарейные радары. Все.
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04.11.2022 22:15 Відповісти
 
 