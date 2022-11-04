День людей із залізною сміливістю: президент Зеленський привітав залізничників. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом і висловив захоплення їхньою роботою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний телеграм президента України Володимира Зеленського.

"День залізничника. День людей із залізною сміливістю та добрим серцем. З першої години повномасштабної війни, ризикуючи своїм життям, вони допомагали іншим. У режимі нон-стоп, часто без сну та відпочинку, під обстрілами, у надскладних умовах. Українська залізниця стала справжньою дорогою життя. А евакуаційні потяги – порятунок для мільйонів українців. Дякую за вашу працю! Рухаємось до перемоги разом", – зазначив Зеленський.

Як сказав президент, "робота наших залізничників повністю відображає український дух і впевненість, що ми свою свободу нікому не віддамо".

"Завдяки вам мільйони українців були евакуйовані із районів бойових дій. Повноцінно забезпечується оборона нашої держави. Підтримується наша економіка. Також залізничники допомагають боротися з енергетичним терором агресора, намагаються якнайшвидше відновити сполучення з містами та районами, звідки вигнали ворога. Слава всім нашим захисникам, що воюють на передовій! Слава всім нашим залізничникам, які воюють на своїх робочих місцях", – додав Зеленський.













