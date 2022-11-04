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День людей із залізною сміливістю: президент Зеленський привітав залізничників. ФОТОрепортаж

залізничники

Президент України Володимир Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом і висловив захоплення їхньою роботою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний телеграм президента України Володимира Зеленського.

"День залізничника. День людей із залізною сміливістю та добрим серцем. З першої години повномасштабної війни, ризикуючи своїм життям, вони допомагали іншим. У режимі нон-стоп, часто без сну та відпочинку, під обстрілами, у надскладних умовах. Українська залізниця стала справжньою дорогою життя. А евакуаційні потяги – порятунок для мільйонів українців. Дякую за вашу працю! Рухаємось до перемоги разом", – зазначив Зеленський.

Як сказав президент, "робота наших залізничників повністю відображає український дух і впевненість, що ми свою свободу нікому не віддамо".

"Завдяки вам мільйони українців були евакуйовані із районів бойових дій. Повноцінно забезпечується оборона нашої держави. Підтримується наша економіка. Також залізничники допомагають боротися з енергетичним терором агресора, намагаються якнайшвидше відновити сполучення з містами та районами, звідки вигнали ворога. Слава всім нашим захисникам, що воюють на передовій! Слава всім нашим залізничникам, які воюють на своїх робочих місцях", – додав Зеленський.

День людей із залізною сміливістю: президент Зеленський привітав залізничників 01
День людей із залізною сміливістю: президент Зеленський привітав залізничників 02
День людей із залізною сміливістю: президент Зеленський привітав залізничників 03
День людей із залізною сміливістю: президент Зеленський привітав залізничників 04
День людей із залізною сміливістю: президент Зеленський привітав залізничників 05
День людей із залізною сміливістю: президент Зеленський привітав залізничників 06
День людей із залізною сміливістю: президент Зеленський привітав залізничників 07

Автор: 

залізниця (1508) Зеленський Володимир (23913) привітання (730)


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Залізниця вообще молодец... с войной справляется на отлично.. в принципе как и все МЫ...
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04.11.2022 17:13 Відповісти
эх, если бы поезда еще и по асфальту разъезжали...это был бы двойной праздник.
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04.11.2022 17:15 Відповісти
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04.11.2022 17:19 Відповісти
людина-каламбур

чи калом-бур...
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04.11.2022 17:33 Відповісти
От так і народжуються популярні меми: "люди із залізною сміливістю", ех!

А то, "Каждому пассажиру по мягкому месту!"
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04.11.2022 18:11 Відповісти
КВН ?
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04.11.2022 19:04 Відповісти
Краще б забрав з залізниці глиста Лєщенко, білше користі було б. Хоча про що я? Зе і користь Україні?! Размечтался...
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04.11.2022 20:34 Відповісти
 
 