У Високопіллі на Херсонщині виявили тіла трьох розстріляних росіянами мирних жителів. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури у звільненому від російських окупантів Бериславському районі Херсонської області тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
4 листопада прокурори спільно з працівниками поліції у смт Високопілля виявили три тіла зі слідами насильницької смерті, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь.
Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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до 2 мировой украинцев было 80 млн, а турков - 40 млн. Сейчас украинцев- 40 млн, а турков - 80 млн. А ведь и украинцев должно было быть 160 млн. Считайте, что за 80 лет уничтожено 80 млн украинцев. И ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ НАКАЗАН ЗА ЭТО. Вот эта доброта украинцев и привела к войне и разграблению большой страны
ОКО ЗА ОКО ‼️‼️
І ТУТ ПОРЯД "ОДКРОВЕННЯ" БУБОЧКИ БОНЕВТІКА -
Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді можна говорити про якийсь діалог, - Зеленський Джерело:
кацапам смерть...