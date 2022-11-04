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Новини Фото Війна
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У Високопіллі на Херсонщині виявили тіла трьох розстріляних росіянами мирних жителів. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури у звільненому від російських окупантів Бериславському районі Херсонської області тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

4 листопада прокурори спільно з працівниками поліції у смт Високопілля виявили три тіла зі слідами насильницької смерті, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь.

Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Високопіллі на Херсонщині виявили тіла трьох розстріляних росіянами мирних жителів 01
У Високопіллі на Херсонщині виявили тіла трьох розстріляних росіянами мирних жителів 02

Автор: 

армія рф (17468) воєнні злочини (1862) Херсонська область (5776)


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Топ коментарі
+13
Садисты -мрази русские, будьте прокляты и СДЫХАЙТЕ В СТРАШНЫХ МУКАХ ,ВЫРОДКИ‼️Зеленский ,посмотри в очередной раз , что это не ошибка , а ГЕНОЦИД Украинцев ‼️
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04.11.2022 18:20
+7
Треба наказать российских военных . Вот находилась группа военных в селе - надо наказывать всех . Разработать механизм мщения. И свой Моссад организовать .

до 2 мировой украинцев было 80 млн, а турков - 40 млн. Сейчас украинцев- 40 млн, а турков - 80 млн. А ведь и украинцев должно было быть 160 млн. Считайте, что за 80 лет уничтожено 80 млн украинцев. И ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ НАКАЗАН ЗА ЭТО. Вот эта доброта украинцев и привела к войне и разграблению большой страны
ОКО ЗА ОКО ‼️‼️
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04.11.2022 18:23
+4
Всі орки , які прийдуть до нас зі зброєю, будуть знищені 😠
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04.11.2022 18:27
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Садисты -мрази русские, будьте прокляты и СДЫХАЙТЕ В СТРАШНЫХ МУКАХ ,ВЫРОДКИ‼️Зеленский ,посмотри в очередной раз , что это не ошибка , а ГЕНОЦИД Украинцев ‼️
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04.11.2022 18:20 Відповісти
Треба наказать российских военных . Вот находилась группа военных в селе - надо наказывать всех . Разработать механизм мщения. И свой Моссад организовать .

до 2 мировой украинцев было 80 млн, а турков - 40 млн. Сейчас украинцев- 40 млн, а турков - 80 млн. А ведь и украинцев должно было быть 160 млн. Считайте, что за 80 лет уничтожено 80 млн украинцев. И ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ НАКАЗАН ЗА ЭТО. Вот эта доброта украинцев и привела к войне и разграблению большой страны
ОКО ЗА ОКО ‼️‼️
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04.11.2022 18:23 Відповісти
А как ща обстановка в Польше?
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04.11.2022 18:44 Відповісти
Всі орки , які прийдуть до нас зі зброєю, будуть знищені 😠
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04.11.2022 18:27 Відповісти
московські людожери будьте ви прокляті!
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04.11.2022 18:31 Відповісти
У Високопіллі на Херсонщині виявили тіла трьох розстріляних росіянами мирних жителів. Джерело:

І ТУТ ПОРЯД "ОДКРОВЕННЯ" БУБОЧКИ БОНЕВТІКА -

Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді можна говорити про якийсь діалог, - Зеленський Джерело:
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04.11.2022 18:32 Відповісти
Та перестаньте, він косномовний, навіть не знає,що читає.
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04.11.2022 18:38 Відповісти
Ще й коснодумний...
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04.11.2022 21:14 Відповісти
Царство Небесне...

кацапам смерть...
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04.11.2022 19:39 Відповісти
Ужас.Это не люди если умышленное убийство ни за что
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04.11.2022 23:43 Відповісти
 
 